Rechenzentrum für 5,6 Milliarden Euro bei Rostock geplant

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die für ihre Handelsketten Lidl und Kaufland bekannte Schwarz-Gruppe will 5,6 Milliarden Euro in den Bau eines Rechenzentrums in Dummerstorf bei Rostock investieren. Geplant sei der Aufbau eines Datacenters mit einer Kapazität von 240 Megawatt bis 2033, teilte das Unternehmen mit./bal/DP/stw

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen