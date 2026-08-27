ROUNDUP: Kauflaune steigt dank stärkerer Einkommenserwartung

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Kauflaune in Deutschland hat sich wegen einer deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen verbessert. Der Indikator für das Konsumklima im September stieg um 2,8 Punkte auf minus 26,6 Punkte, wie aus einer am Donnerstag in Nürnberg veröffentlichten Studie der Konsumforscher des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) gemeinsam mit der GfK hervorgeht. Analysten hatten im Schnitt minus 29,5 Punkten erwartet.

"Der spürbare Anstieg ist neben der leicht gesunkenen Sparneigung vor allem auf die deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen zurückzuführen", heißt es in der Mitteilung. Der entsprechende Unterindikator klettert um 16,2 Punkte auf 1,7 Punkte. Dies ist der höchste Wert seit einem halben Jahr.

Bei den Konjunkturerwartungen der Verbraucher hat sich die jüngste Erholung fortgesetzt. "Zwar liegen die Konjunkturaussichten im Spätsommer noch mehr als sechs Zähler unter dem entsprechenden Vorjahresniveau, dennoch zeigt sich mit dem vierten Anstieg in Folge ein leichter Aufwärtstrend", kommentierte NIM-Konsumforscher Rolf Bürkl.

Dagegen hat sich die Anschaffungsneigung der Verbraucher kaum verändert. Die Konsumneigung halte sich seit etwa vier Jahren auf einem tiefen Niveau "und scheint damit wie festgefroren", heißt es in der Mitteilung./jkr/js/stk

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