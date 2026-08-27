Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 5,90 Dollar und verdoppelte sich damit gegenüber dem Vorjahr. Nach allgemeinen Bilanzierungsregeln lag der Gewinn bei 4,29 Dollar, während nur 80 Cent erwartet wurden.

Auch die Auftragsperspektive verbessert sich. Die Remaining Performance Obligations legten um 14 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar zu. Für das Gesamtjahr hebt Salesforce die Umsatzprognose auf 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar an. Beim Gewinn stellt das Management rund 16,70 Dollar je Aktie in Aussicht.

Der KI-Fokus nimmt zu. Salesforce bindet Claude von Anthropic direkt in die Plattform ein. Dadurch können Kundendaten, Workflows und Geschäftslogiken für KI-Agenten nutzbar werden.

Martins Einschätzung

Die positive Kursreaktion ist fundamental begründet. Bei rund 225 Dollar dürfte der Kurs aber zunächst auf Widerstand treffen. Auch Citi bleibt trotz höherem Kursziel nur neutral.