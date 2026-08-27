Salesforce: Prognoseanhebung durch Cloud-Abonnements und Anthropic-Beteiligung

Salesforce hat am 26. August den Bericht für das 2. Quartal präsentiert. Demnach wurde der Umsatz auf 11,35 Milliarden US-Dollar gesteigert und die Umsatzprognose für das laufende Gesamtjahr angehoben. Ein Buchgewinn aus der Unternehmensbeteiligung an Anthropic beeinflusst den bereinigten Gewinn pro Aktie im Berichtsquartal maßgeblich. Die Integration von autonomen Assistenzprogrammen in das Kernsystem eröffnet neue Einnahmequellen im Daten- und KI-Bereich.

Das Abonnement-Modell als Basis für wiederkehrende Cloud-Erlöse Der Softwarekonzern operiert primär als Anbieter von Systemen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die ausschließlich über die Cloud bereitgestellt werden. Das Geschäftsmodell basiert auf Abonnement-Verträgen, wodurch anstelle von einmaligen Lizenzverkäufen kontinuierliche Zahlungsströme generiert werden. Kunden zahlen für den fortlaufenden Zugriff auf Module für Vertrieb, Kundenservice und Marketing. Dieser modulare Aufbau ermöglicht es dem Unternehmen, mit den wachsenden Anforderungen der Anwender zu skalieren, was in der Praxis häufig zu Vertragsausweitungen führt. Der Plattformcharakter bindet die Nutzer eng an das eigene Ökosystem. Dies senkt die Wechselbereitschaft der Unternehmenskunden und sichert eine verlässliche Basis an wiederkehrenden Umsätzen, was eine grundlegende Planbarkeit der Einnahmen bedeutet.



Endlos Turbo Long 126,1386 open end: Basiswert SALESFORCE.COM DN0TVZ Quelle: DZ BANK: Geld 27.08. 13:54:57, Brief 27.08. 13:54:57 8,67 EUR 8,71 EUR 26,75% Basiswertkurs: 205,62 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00 Basispreis 126,1386 USD Knock-Out-Barriere 126,1386 USD Hebel 2,25x Abstand zum Basispreis in % 38,65% Abstand zum Knock-Out in % 38,65% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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