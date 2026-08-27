"Schlächter von Bosnien" Ratko Mladic ist tot

27. Aug (Reuters) - ⁠Der wegen Völkermords verurteilte frühere bosnisch-serbische General Ratko Mladic ist tot. Mladic, der wegen seiner Rolle im Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 eine lebenslange Haftstrafe verbüßte, starb im Alter von über 80 Jahren, wie ein Vertreter der Vereinten Nationen am Donnerstag Berichte serbischer ‌Medien bestätigte. Mladic, der wegen seiner Brutalität auch als "Schlächter von Bosnien" bekannt war, befand sich seit seiner Festnahme im Jahr 2011 in UN-Haft und war zuletzt schwer ⁠krank.

Das UN-Kriegsverbrechertribunal ⁠für das ehemalige Jugoslawien hatte Mladic wegen des Massakers von Srebrenica im Juli 1995 verurteilt. Damals wurden mindestens 8000 muslimische Männer und Jungen ermordet. Es gilt als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Zudem machten die Richter Mladic für die jahrelange Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo verantwortlich, bei der rund 10.000 ‌Menschen getötet wurden. Das Gericht sah es als erwiesen ‌an, dass Mladic gemeinsam mit dem ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic und dem Serbenführer Radovan Karadzic das Ziel einer "ethnischen Säuberung" verfolgte, um ein großserbisches Reich zu schaffen.

"DIE DEUTSCHEN HATTEN ⁠HITLER"

"Für mich ist Mladic ein Symbol für all die schrecklichen Verbrechen, die während des ‌Krieges begangen wurden", erklärte Munira Subasic, deren Ehemann ⁠und Sohn in Srebrenica getötet wurden. "Die Deutschen hatten Hitler, die Serben haben Mladic."

Mladic selbst wies die Vorwürfe stets zurück. Bei seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft im Jahr 2017 schrie er im Gerichtssaal: "Das sind alles Lügen, Sie ‌sind alle Lügner!" Seine Berufung wurde im ⁠Jahr 2021 endgültig zurückgewiesen.

Nach dem Ende des ⁠Krieges war Mladic jahrelang untergetaucht und lebte in Belgrad, bis er 2011 festgenommen wurde. Er leistete dabei keinen Widerstand, war jedoch durch Schlaganfälle gesundheitlich gezeichnet. In den vergangenen Jahren verschlechterte sich sein Zustand zusehends, weshalb er mehrfach im Krankenhaus behandelt werden musste. Anträge auf Haftentlassung aus gesundheitlichen Gründen lehnten die Richter ab. Kürzlich erklärte ein UN-Arzt, dass der Tod des ehemaligen Generals jederzeit eintreten könne. Seinem Sohn zufolge wiesen Dokumente zwar den 12. März 1942 als Geburtsdatum von ⁠Mladic aus, tatsächlich wurde er jedoch am 8. März 1943 geboren.

(Bericht von: Aleksandar Vasovic; bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)