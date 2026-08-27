Schwarz-Gruppe baut milliardenschweres Rechenzentrum

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, 27. ⁠Aug (Reuters) - Die Schwarz Gruppe mit dem Discounter Lidl und der Supermarktkette Kaufland will in Mecklenburg-Vorpommern ein milliardenschweres Rechenzentrum errichten. Bis 2033 wollten die Unternehmen der Gruppe hierfür bis zu 5,6 Milliarden Euro ‌investieren, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das aktuell in Aussicht stehende Grundstück für das Rechenzentrum liege im Gewerbegebiet der ⁠Gemeinde ⁠Dummerstorf. Die Anlage im Landkreis Rostock soll bis 2033 über eine Kapazität von bis zu 240 Megawatt verfügen. Bis 2045 könne diese auf ein Gigawatt ausgebaut werden, kündigte das Unternehmen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela ‌Schwesig, in Schwerin an.

"Ziel der Landesregierung ist, ‌dass wir unabhängiger von ausländischen Anbietern von Rechenzentren und Cloud- und KI-Anwendungen werden", sagte Schwesig. Die Investitionsentscheidung der Schwarz Gruppe sei ⁠auch eine Möglichkeit für mehr Unabhängigkeit und mehr Datensicherheit. Dies gelte ‌für Mecklenburg-Vorpommern, aber auch für ⁠ganz Deutschland. "Unser Land wird in vielfacher Weise von dieser Investition profitieren." Durch den Betrieb sollten bis zu 120 Arbeitsplätze entstehen, der Strom soll mit erneuerbarer Energie erzeugt werden.

"Digitale ‌Souveränität entsteht nicht durch Appelle ⁠oder Reden", sagte der Komplementär ⁠der Schwarz Gruppe, Gerd Chrzanowski. Sie entstehe durch Handeln, durch verlässliche Infrastruktur und durch praxistaugliche Anwendungen. "Wir warten nicht darauf, dass andere vorangehen." Die Anlage werde zunächst von der Schwarz Gruppe genutzt, später solle sie aber auch für Behörden, die öffentliche Hand und den Markt genutzt werden. Der Baubeginn ist dem Unternehmen zufolge für 2027 geplant.

(Bericht von Tom Käckenhoff, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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