SolarEdge: Warum ich den Ausbruch erst sehen will

Was bewegt die Aktie?

Der wichtigste Treiber ist ein mögliches FCC-Verbot für bestimmte ausländische Wechselrichter mit Kommunikationsanbindung. Davon könnte rund die Hälfte des US-Wechselrichtermarktes betroffen sein. Für SolarEdge würde das Marktanteile und bessere Preissetzungsmacht eröffnen.

Die UBS hebt deshalb ihre Ergebnisannahmen an. Für 2027 steigt die operative Gewinnschätzung von 101 auf 110 Millionen Dollar. Für 2028 geht es von 173 auf 190 Millionen Dollar. Die Begründung ist nachvollziehbar, weil ein Angebotsengpass SolarEdge direkt helfen könnte.

Charttechnik

Der Chart liefert noch kein sauberes Kaufsignal. Die Aktie hat die große Konsolidierungsrange bisher nicht verlassen. Erst ein Ausbruch über die jüngsten Zwischenhochs würde das Setup verbessern. Dann wären zunächst 39 bis 40 Dollar realistisch.

Martins Einschätzung

SolarEdge bleibt ein antizyklischer Trade in einem intakten Abwärtstrend. Das Chance-Risiko-Profil verbessert sich erst mit dem Ausbruch. Vorher ist Geduld die bessere Entscheidung.