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Synopsys: Bei 365 Dollar entscheidet sich der Trade

onvista · Uhr

Synopsys liefert starke Zahlen und profitiert von immer komplexeren Chips. Die Aktie bleibt trotzdem unter Druck, weil Käufer an der wichtigen Zone zwischen 360 und 390 Dollar zuletzt vorsichtiger wurden.

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Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz stieg das zweite Quartal in Folge um 42 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag rund 14 bis 15 Cent über dem Konsens. Der wichtigste Bereich bleibt Design Automation. Dort entstehen rund zwei Milliarden Dollar Umsatz und damit der klare Schwerpunkt des Geschäfts.

Die Prognose überzeugt ebenfalls. Für das kommende Quartal liegt die Umsatzspanne ungefähr auf Marktniveau. Beim Gewinn je Aktie stellt Synopsys 4,10 bis 4,16 Dollar in Aussicht, während der Konsens bei rund vier Dollar lag. Für das Gesamtjahr wurden Umsatz- und Gewinnspannen angehoben.

Charttechnik

Die Zone um 365 Dollar ist entscheidend. Dort kamen in den vergangenen Monaten mehrfach Käufer zurück. Wenn diese Unterstützung hält, liegt das nächste Ziel am gleitenden Durchschnitt um 440 bis 445 Dollar. Danach wäre eine Bewegung in Richtung 500 bis 520 Dollar möglich.

Martins Einschätzung

Die Zahlen sind sauber, die Bewertung mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 26 fair. Unter 365 Dollar kippt das Setup. Oberhalb davon bleibt Synopsys für langfristige Positionen interessant.

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