Tarifabschluss im Einzelhandel in NRW - Pilotcharakter für ganz Deutschland

Berlin, ⁠27. Aug (Reuters) - Im monatelangen Tarifstreit des Einzelhandels haben Gewerkschaft und Arbeitgeberlager einen ersten Abschluss geschafft. Die Einigung für Nordrhein-Westfalen dürfte Pilotcharakter für andere Bundesländer ‌haben und damit Streiks in der Branche beenden. "Ich gehe davon aus, dass dieses Ergebnis die Grundlage ⁠für ⁠weitere Abschlüsse in den anderen bundesweit fünfzehn Tarifgebieten des Einzelhandels ist", sagte die für den Handel zuständige Verdi-Bundesvorständin Silke Zimmer am Donnerstag. Die Beschäftigten in NRW bekommen nach drei Nullmonaten ‌ab dem 1. August rückwirkend ‌3,0 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Ab dem 1. Mai 2027 sieht der Tarifvertrag ein weiteres Plus ⁠von 2,0 Prozent vor und hat eine Laufzeit ‌von 25 Monaten.

Der Handelsverband ⁠Deutschland (HDE) nannte die Einigung einen "schmerzhaften Kompromiss". Dieser bringe viele Unternehmen im Einzelhandel "an die absolute Grenze des wirtschaftlich noch Verkraftbaren", sagte HDE-Tarifgeschäftsführer ‌Steven Haarke. Die ⁠Verhandlungen seien sehr intensiv und ⁠kompliziert gewesen. Gleichzeitig verschaffe der Abschluss den Firmen und Beschäftigten Planungssicherheit und sei in sehr schwierigen Zeiten ein wichtiges Zeichen der Handlungsfähigkeit der Tarifpartner. Auch der HDE setzt auf Signalwirkung des Abschlusses für die übrigen Tarifgebiete.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)