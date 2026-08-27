Trump verbietet bestimmte ausländische Technik im US-Stromnetz - China im Blick

26. Aug (Reuters) - ⁠US-Präsident Donald Trump hat den Einsatz bestimmter ausländischer Technik im US-Stromnetz verboten und sich dabei auf einen nationalen Notstand berufen. Das Weiße Haus teilte am ‌Mittwoch mit, ein entsprechendes Dekret richte sich gegen eine ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung durch ausländische Anlagen, ⁠die ⁠Schwachstellen für die nationale Sicherheit darstellen könnten. Der Erlass untersagt den Kauf und die Installation von Ausrüstung, einschließlich zugehöriger Software, die Risiken für die Cybersicherheit oder den Betrieb bergen könnte. Der US-Energieminister ‌soll zudem Auflagen für die ‌weitere Nutzung bereits installierter Technik erlassen.

Der Schritt ist das jüngste Beispiel für das US-Vorgehen gegen Technik aus ⁠China. Die EU-Kommission hatte in diesem Jahr bereits entschieden, ‌in China hergestellte Wechselrichter ⁠von öffentlich finanzierten Energieprojekten auszuschließen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte im vergangenen Jahr berichtet, dass US-Experten in einigen chinesischen Solar-Wechselrichtern nicht deklarierte Kommunikationsgeräte gefunden ‌hatten. Die Fachleute hatten ⁠die an Stromnetze angeschlossenen Anlagen ⁠zerlegt, um sie auf Sicherheitsprobleme zu überprüfen.

Trump erklärte in dem Dekret vom Mittwoch, die ausländische Versorgung mit Stromnetzausrüstung stelle eine Gefahr für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der USA dar. "Ich (...) erkläre hiermit einen nationalen Notstand in Bezug auf diese Bedrohung", hieß es weiter.

(Bericht ⁠von Ismail Shakil, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)