US-Notenbankerin dringt auf höhere Zinsen: "Zeit zum Handeln"

27. Aug (Reuters) - Die ⁠US-Währungshüterin Beth Hammack dringt weiterhin auf eine Zinserhöhung. Da die Inflation noch immer über dem Zielwert von zwei Prozent liege, sei "jetzt der Zeitpunkt zum Handeln" gekommen, sagte die Chefin des regionalen Notenbankbezirks Cleveland am Donnerstag dem TV-Sender CNBC. Die Federal Reserve entscheidet am 16. September wieder über den Leitzins. An ‌den Finanzmärkten wird jedoch eine weitere Pause erwartet. Auf der Zinssitzung der Fed Ende Juli hatte sich Hammack ebenso wie die Währungshüter Neel Kashkari und Lorie Logan für eine Zinserhöhung ⁠ausgesprochen. Die Notenbanker ⁠entschieden jedoch mit neun zu drei Stimmen stillzuhalten. Zum Auftakt des Notenbankforums in Jackson Hole äußerte auch der Chef des Konferenzausrichters, der Fed von Kansas City, Sorge über den anhaltend hohen Preisauftrieb.

Die Inflation sei "weiterhin hartnäckig", sagte Jeffrey Schmid und fügte an: "Wir müssen weiterhin Wege finden, diesen Trend zu durchbrechen." Es gelte, die Teuerung wieder auf das Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent zurückzuführen. ‌Kevin Warsh wird am Freitag auf dem Zentralbankforum im Bundessstatt ‌Wyoming erstmals als Fed-Chef das Wort ergreifen. Er will die großen wirtschaftlichen Themen in den Blick nehmen. Investoren hoffen darauf, dass er sich auch zur Geldpolitik äußert. Warsh hat sich jedoch bewusst von der Linie ⁠seines Vorgängers Jerome Powell abgewendet, den Finanzmärkten Orientierungshilfe - im Fachjargon: Forward Guidance - zum Zinskurs zu liefern. ‌Stattdessen sollen sie sich an Fundamentaldaten ausrichten und ⁠somit quasi ein ungefiltertes Signal erhalten. Viele Anleger sehen allerdings Klärungsbedarf, wie Warsh die anhaltend hohe Inflation in den Griff bekommen möchte.

WELCHER WEG FÜHRT ZU PREISSTABILITÄT?

Die Federal Reserve achtet besonders auf ein Inflationsmaß, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist - im Fachjargon ‌PCE-Index genannt. Die daraus berechnete Teuerungsrate lag im ⁠Juli wie bereits im Juni bei 3,7 ⁠Prozent. Der Ex-Vizechef der Fed und jetzige Global Economic Advisor beim Vermögensverwalter Pimco, Richard Clarida, misst der Rede von Warsh besondere Relevanz bei. Der seit Mai amtierende Fed-Chef habe in seiner noch kurzen Zeit als Fed-Vorsitzender insbesondere den großen Fragen viel Raum gegeben: der Bilanzpolitik, der Forward Guidance, dem Kommunikationsstil sowie dem Umgang mit Wirtschaftsdaten. Es könne also gut sein, dass er in Jackson Hole auf diese Themen und auch auf die entsprechenden Arbeitsgruppen eingehen werde: "Nichtsdestotrotz wird es für ihn wichtig sein, auch darüber zu sprechen, wie er persönlich über Preisstabilität denkt ⁠und wie er sie erreichen will."

(Bericht von Michael S. Derby, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)