KI-Infrastruktur-Aktie

Warum 400 Dollar bei Nvidia jetzt möglich wirken

onvista · Uhr

Nvidia hat erneut Rekordzahlen geliefert. Der Umsatz erreichte 96,2 Milliarden Dollar, der Ausblick liegt bei 108 Milliarden Dollar. Die Aktie reagiert dennoch nur verhalten.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Die Erwartungen lagen bei rund 92 Milliarden Dollar Umsatz. Nvidia übertraf sie klar. Der Rechenzentrums-Bereich bleibt der wichtigste Treiber und steuerte 89 Milliarden Dollar Umsatz bei. Das entspricht einem Plus von 117 Prozent zum Vorjahr und liegt über den erwarteten 85 Milliarden Dollar.

Der freie Cashflow lag bei 21,34 Milliarden Dollar. Gleichzeitig kaufte Nvidia im Quartal Aktien im Umfang von rund 20 Milliarden Dollar zurück. Im Rückkauf-Programm bleiben knapp 100 Milliarden Dollar verfügbar.

Der einzige Belastungspunkt sind die Margen. Sie lagen zuletzt bei 75 Prozent, sollen im laufenden Quartal bei 74 Prozent und danach bei 71 bis 72 Prozent liegen. Diese Entwicklung erklärt die zunächst schwächere Kursreaktion.

Charttechnik

Ein Ausbruch über 227 bis 228 Dollar wäre das nächste wichtige Signal. Danach liegt kurzfristig Potenzial bis etwa 240 Dollar.

Martins Einschätzung

Nvidia bleibt wegen Wachstum und Bewertung außergewöhnlich attraktiv. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der neuen Erwartungen bei etwa 19, das Price-Earnings-to-Growth-Verhältnis unter 0,5. Bernstein hebt das Kursziel auf 400 Dollar an. Positionen zu reduzieren drängt sich hier nicht auf.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Aktie
Nach UBS-Downgrade würde ich bei SAP Gewinne sicherngestern, 15:18 Uhr · onvista
SAP: Warum ich nach dem UBS-Downgrade Gewinne sichern würde
Dax-Aktie mit Milliarden-Deal
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind25. Aug. · onvista
Siemens Energy: Wieso 166 Euro der Schlüssel sind
Rüstungsfantasie treibt Aktie
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann25. Aug. · onvista
Deutz: Wieso die Aktie bis 17 Euro laufen kann
KI-Server-Aktie
Super Micro: Hier gibt es eine spekulative Chancegestern, 15:23 Uhr · onvista
Super Micro: Warum der Cisco-Deal die Aktie neu antreibt
Online-Apotheken-Aktie
Redcare kann wieder Richtung 100 Euro laufengestern, 15:26 Uhr · onvista
Redcare Pharmacy: Warum die Aktie wieder Richtung 100 Euro laufen kann
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen