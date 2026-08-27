Was bewegt die Aktie?

Die Erwartungen lagen bei rund 92 Milliarden Dollar Umsatz. Nvidia übertraf sie klar. Der Rechenzentrums-Bereich bleibt der wichtigste Treiber und steuerte 89 Milliarden Dollar Umsatz bei. Das entspricht einem Plus von 117 Prozent zum Vorjahr und liegt über den erwarteten 85 Milliarden Dollar.

Der freie Cashflow lag bei 21,34 Milliarden Dollar. Gleichzeitig kaufte Nvidia im Quartal Aktien im Umfang von rund 20 Milliarden Dollar zurück. Im Rückkauf-Programm bleiben knapp 100 Milliarden Dollar verfügbar.

Der einzige Belastungspunkt sind die Margen. Sie lagen zuletzt bei 75 Prozent, sollen im laufenden Quartal bei 74 Prozent und danach bei 71 bis 72 Prozent liegen. Diese Entwicklung erklärt die zunächst schwächere Kursreaktion.

Charttechnik

Ein Ausbruch über 227 bis 228 Dollar wäre das nächste wichtige Signal. Danach liegt kurzfristig Potenzial bis etwa 240 Dollar.

Martins Einschätzung

Nvidia bleibt wegen Wachstum und Bewertung außergewöhnlich attraktiv. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der neuen Erwartungen bei etwa 19, das Price-Earnings-to-Growth-Verhältnis unter 0,5. Bernstein hebt das Kursziel auf 400 Dollar an. Positionen zu reduzieren drängt sich hier nicht auf.