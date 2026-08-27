Wieder russische Luftangriffe auf die Ukraine - Elf Verletzte

27. ⁠Aug (Reuters) - Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Hauptstadt Kiew und zahlreiche weitere Städte gerieten in der Nacht zum ‌Donnerstag unter Beschuss, wie die ukrainischen Behörden mitteilten. Die Angriffe hätten Häfen, Getreidespeicher sowie die ⁠Energie- ⁠und Industrieinfrastruktur getroffen. Herabstürzende Trümmerteile abgefangener Geschosse beschädigten in Kiew eine Schule und eine Gesundheitseinrichtung. Betroffen waren auch die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer, Krywyj Rih in der Landesmitte ‌und Saporischschja im Süden. Insgesamt ‌wurden den Angaben zufolge mindestens elf Menschen verletzt.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe umfasste der Angriff zwei ⁠Oniks-Marschflugkörper, 258 Drohnen sowie eine nicht näher genannte ‌Zahl ballistischer Raketen. Die ⁠Luftabwehr habe fast 90 Prozent der Drohnen, einen Marschflugkörper und sieben ballistische Raketen abgeschossen. Zudem haben nach Angaben der Republik ‌Moldau erneut fünf ⁠russische Drohnen den Luftraum des ⁠Nachbarlandes der Ukraine verletzt. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Angriffe auf die Ukraine hätten Einrichtungen des militärisch-industriellen Komplexes, der Metall- und Ölraffinerieindustrie sowie Logistikzentren gegolten.

(Bericht von Anna Pruchnicka und Jekaterīna Golubkova, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)