Frankfurt, 27. Aug (Reuters) - Die ⁠Aussicht auf ein weiterhin starkes Wachstum bei KI-Vorreiter Nvidia hat den europäischen Techwerten am Donnerstag neuen Schwung verliehen. Zahlreiche Chipwerte und Papiere von KI-Ausrüstern legten nach der zuversichtlichen Prognose von Nvidia deutlich zu, der Dax bewegte sich insgesamt jedoch kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex notierte mit 26.345 Zählern knapp im Plus, der EuroStoxx verlor 0,2 Prozent. Der Optimismus hinsichtlich des KI-getriebenen Wachstums beschränke sich weitgehend auf den Technologiesektor, konstatierte ‌Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote. Am Gesamtmarkt dämpften Inflationssorgen und die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen dagegen die Stimmung.

Nvidia, die den Weltmarkt für Hochleistungschips zum Training von KI-Modellen beherrschen, prognostizierte für das nächste Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 Prozent und sagte für das laufende ⁠Quartal Erlöse über den ⁠Schätzungen der Wall Street voraus. Anleger werteten dies als Zeichen, dass der Boom bei den Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) ungebrochen ist. "Ein Wachstum von 70 Prozent trotz Lieferengpässen ist eine bemerkenswerte Zahl, und wir gehen davon aus, dass Nvidia, soweit möglich, weiterhin Hindernisse für ein höheres Wachstum aus dem Weg räumen wird", hieß es einem Kommentar von Morgan Stanley.

Im Dax gehörten Siemens Energy und Infineon mit einem Plus von mehr als drei Prozent zu den größten Gewinnern. Im MDax legten Suss Microtec und Aixtron 9,4 beziehungsweise 5,1 Prozent zu. ‌Der europäische Tech-Index rückte um 1,8 Prozent vor. Die Papiere von Nvidia, die ‌seit ihrem Höchststand im Mai um fast zwölf Prozent gefallen sind, verbuchten im vorbörslichen US-Handel einen Aufschlag von mehr als sechs Prozent. Trotz der Euphorie verwiesen einige Analysten auf die Schattenseiten des KI-Booms: Wer sich bei den heutigen Milliardeninvestitionen bereits Sorgen über Finanzierung und Kapitalrendite mache, werde dies erst ⁠recht tun, wenn diese Summen noch einmal einen gewaltigen Sprung nach oben machen sollten, sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank.

SAP NACH SALESFORCE-ZAHLEN GEFRAGT

Neben ‌KI-Werten erfreuten sich auch Software-Aktien wie SAP großer Beliebtheit. Die Papiere ⁠des Walldorfer Konzerns rückten zeitweise um mehr als zwei Prozent vor, da die höheren Jahresziele bei Salesforce und die Anhebung der Jahresumsatzprognose bei Crowdstrike die Stimmung im Sektor hoben.

Neue Hinweise auf das weitere Vorgehen der großen Zentralbanken erhofften sich die Anleger von dem Notenbankenforum in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. US-Notenbankchef Kevin Warsh wird dort am Freitag eine Rede halten. ‌Er will dabei in Zeiten anhaltend hoher Inflation und eines jüngst ⁠von Stellenabbau geprägten US-Arbeitsmarkts die großen wirtschaftlichen Themen in den ⁠Blick nehmen. "Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass sich Warsh klar für oder gegen eine Zinserhöhung im September positionieren wird", prognostizierte Thomas Altmann von QC Partners. Der Dollar-Index notierte im Vorfeld 0,1 Prozent fester bei 99,25 Stellen. Der Euro gab mit 1,1645 Dollar leicht nach.

PREISRUTSCH AM ÖLMARKT VORERST GESTOPPT

Am Ölmarkt sorgte die unklare Gemengelage in Nahost weiter für Nervosität. Die Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI gingen leicht nach oben, nachdem sie seit Wochenbeginn um rund sechs Prozent auf 88,30 beziehungsweise 82,32 Dollar je Fass gefallen waren. Iran und Oman arbeiten einem iranischen Insider zufolge an den Details eines Abkommens zur Kontrolle der Straße von Hormus. Die für den internationalen Transport von Öl, Gas und anderen Gütern wichtige Meerenge ist seit Beginn des Kriegs der USA ⁠gegen den Iran vor einem halben Jahr weitgehend blockiert. Versorgungsängste haben den Ölpreis in den vergangenen Monaten deutlich nach oben getrieben und Inflationssorgen geschürt.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)