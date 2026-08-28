Adval Tech mit hohem Auftragseingang – weiterhin Fokus auf Transformation

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Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Adval Tech mit hohem Auftragseingang – weiterhin Fokus auf Transformation

28.08.2026 / 06:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adval Tech Management AG
Freiburgstrasse 556
3172 Niederwangen
Schweiz
Internet:www.advaltech.com
ISIN:CH0008967926
Valorennummer:896792
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2390080
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