Agora Energiewende: Deutschland droht Klimaziel 2026 zu verfehlen
Berlin, 28. Aug (Reuters) - Die Nichtregierungsorganisation Agora Energiewende fürchtet, dass Deutschland 2026 erstmals seine Klimaziele verfehlen wird. Im ersten Halbjahr seien die Treibhausgas-Emissionen nur um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken, teilte die Organisation, die Konzepte zur Klima- und Energiepolitik entwickelt, am Freitag in Berlin auf Basis vorläufiger eigener Berechnungen mit. Bis Ende Juni seien rund 327 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen worden, sieben Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Deutschlands Höchstgrenze für das Gesamtjahr 2026 seien laut Klimaschutzgesetz 625 Millionen Tonnen. Im Gesamtjahr seien aber 635 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu erwarten, ein Rückgang von 13 Millionen Tonnen gegenüber 2025.
Agora verwies auf Fortschritte im Verkehr und Gebäudebereich, etwa durch den stärkeren Verkauf von Elektroautos oder Wärmepumpen zum Heizen. Die hohen Öl- und Gaspreise führten im ersten Halbjahr zudem zu einer abnehmenden Industrieproduktion. Auch der Lkw-Verkehr sei leicht rückläufig gewesen.
Das SPD-geführte Umweltministerium teilte mit, die ausschlaggebenden Zahlen für das Gesamtjahr werde das Umweltbundesamt Mitte März 2027 veröffentlichen. "Erst dann haben wir eine belastbare Grundlage." Das Ministerium verwies auf hohe Summen aus dem Klima- und Transformationsfonds sowie dem Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur, die für Klimaschutz bereitstünden.
(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)