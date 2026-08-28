Agora Energiewende: Deutschland droht Klimaziel 2026 zu verfehlen

Berlin, 28. ⁠Aug (Reuters) - Die Nichtregierungsorganisation Agora Energiewende fürchtet, dass Deutschland 2026 erstmals seine Klimaziele verfehlen wird. Im ersten Halbjahr seien die Treibhausgas-Emissionen nur um zwei Prozent gegenüber ‌dem Vorjahreszeitraum gesunken, teilte die Organisation, die Konzepte zur Klima- und Energiepolitik entwickelt, am Freitag in ⁠Berlin auf ⁠Basis vorläufiger eigener Berechnungen mit. Bis Ende Juni seien rund 327 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen worden, sieben Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Deutschlands Höchstgrenze für das Gesamtjahr 2026 seien laut ‌Klimaschutzgesetz 625 Millionen Tonnen. Im Gesamtjahr ‌seien aber 635 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu erwarten, ein Rückgang von 13 Millionen Tonnen gegenüber 2025.

Agora verwies ⁠auf Fortschritte im Verkehr und Gebäudebereich, etwa durch den ‌stärkeren Verkauf von Elektroautos ⁠oder Wärmepumpen zum Heizen. Die hohen Öl- und Gaspreise führten im ersten Halbjahr zudem zu einer abnehmenden Industrieproduktion. Auch der Lkw-Verkehr sei ‌leicht rückläufig gewesen.

Das SPD-geführte ⁠Umweltministerium teilte mit, die ⁠ausschlaggebenden Zahlen für das Gesamtjahr werde das Umweltbundesamt Mitte März 2027 veröffentlichen. "Erst dann haben wir eine belastbare Grundlage." Das Ministerium verwies auf hohe Summen aus dem Klima- und Transformationsfonds sowie dem Sondervermögen zur Modernisierung der Infrastruktur, die für Klimaschutz bereitstünden.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)