ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 41,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Quartalsergebnisse des Essenslieferanten dürften auch im Uber-Hauptquartier für Champagnerlaune gesorgt haben, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Die Übernahmeofferte der Amerikaner sei inzwischen offiziell./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Delivery Hero
Delivery Hero (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Zahlen im Fokus
Essenslieferdienst Delivery Hero erhöht Jahresprognosegestern, 05:56 Uhr · dpa-AFX
Viersen, Germany - May 9. 2020: Close up of mobile phone screen with logo lettering of food delivery service hero on wood table with dish and cutlery (focus on center)
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nichtheute, 09:06 Uhr · onvista
Professor für Finanzwirtschaft
"Perfekter Zeitpunkt zum Absichern? Klares Ja!"heute, 07:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen