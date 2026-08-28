ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 41,50 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Die Quartalsergebnisse des Essenslieferanten dürften auch im Uber-Hauptquartier für Champagnerlaune gesorgt haben, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstag. Die Übernahmeofferte der Amerikaner sei inzwischen offiziell./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:47 / GMT
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