ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht in Presseberichten über das immense Interesse am neuen, in China gebauten iX3 der neuen Plattform Neue Klasse ein zart flackerndes Lichtlein am Ende des Tunnels, wie er am Donnerstag schrieb. Er verwies auch auf eine leicht optimistische Aussage des Chefs der größten Händlergruppe China Meidong Auto Holding./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 17:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC
Das könnte dich auch interessieren
AKTIE IM FOKUS: BMW zieht etwas an - Citigroup erwartet positivere Schlagzeilenheute, 06:48 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Bundesligasaison startet am WochenendeWieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nichtheute, 09:06 Uhr · onvista
Professor für Finanzwirtschaft"Perfekter Zeitpunkt zum Absichern? Klares Ja!"heute, 07:00 Uhr · onvista