ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Fielmann auf 'Buy' - Ziel 63 Euro
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fielmann mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Die Optikerkette schwächele nur in Deutschland, das habe der Quartalsbericht bestätigt, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee. Profitabilität und internationale Dynamik seien beruhigend./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 07:50 / CET
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