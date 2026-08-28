ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 46 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington am Donnerstag nach den mit Verzögerung vorgelegten Zahlen. Das operative Ergebnis sei dagegen deutlich schwächer ausgefallen angesichts der Fokussierung auf den Free Cashflow./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 21:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 00:15 / BST

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