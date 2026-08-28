ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick von Nvidia unterstreiche die hohe Nachfrage nach Halbleitern, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Suss-Aktien wiesen im Konkurrenzvergleich immer noch einen klaren Bewertungsabschlag auf./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SUSS MicroTec

Das könnte dich auch interessieren

Chipkonzern
Nvidia begeistert mit Ausblick und treibt den KI-Sektor angestern, 11:38 Uhr · dpa-AFX
Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
WDH/Aktien Wien Schluss: ATX unter Druckgestern, 16:17 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nichtheute, 09:06 Uhr · onvista
Professor für Finanzwirtschaft
"Perfekter Zeitpunkt zum Absichern? Klares Ja!"heute, 07:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen