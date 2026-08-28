Arbeitslosenzahl weiter über drei Millionen - DGB sieht Regierung gefordert

Berlin, 28. Aug (Reuters) - ⁠Trotz besserer Konjunkturaussichten steigt die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland weiter jenseits der Marke von drei Millionen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im August 3,061 Millionen Menschen ohne Job. Das seien 54.000 mehr als im Juli und 36.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Behörde am Freitag in Nürnberg mit. Saisonbereinigt ‌stieg die Arbeitslosenzahl im August gegenüber dem Vormonat um 4000. Die Arbeitslosenquote legte auf 6,5 Prozent zu, nach 6,4 Prozent im Juli. "Auch im August zeigt sich am Arbeitsmarkt jenseits des saisonüblichen ⁠Musters wenig Dynamik", ⁠sagte BA-Chefin Andrea Nahles. Damit setze sich die verhaltene Entwicklung der vergangenen Monate fort.

Eine Zunahme der Arbeitslosenzahl im August ist normal, da in zahlreichen Bundesländern noch Ferien sind. Mit dem Ende der Sommerpause im September dürfte jedoch eine Herbstbelebung einsetzen, denn Firmen stellen üblicherweise wieder mehr ein. Laut Nahles gibt es gute Chancen, dass die Arbeitslosenzahl dann wieder unter die Drei-Millionen-Marke sinken wird. Dies habe ‌dann aber ausschließlich saisonale Gründe, betonte die BA-Chefin. Die jüngsten ‌konjunkturellen Aufhellungstendenzen dürften sich erst mit zeitlicher Verzögerung am Arbeitsmarkt zeigen, was bis zu einem halben Jahr dauern könne.

BAS: TUN ALLES FÜR MEHR WACHSTUM

Die Wirtschaft war im Frühjahr trotz Belastungen durch den Iran-Krieg das dritte Quartal ⁠in Folge gewachsen: Das Bruttoinlandsprodukt stieg dank höherer Exporte um 0,3 Prozent. Dazu passt, dass die Stimmung ‌in der Wirtschaft laut dem Ifo-Geschäftsklimaindex so gut wie ⁠seit einem Jahr nicht mehr ist. Nahles wies darauf hin, dass sich die positive konjunkturelle Entwicklung zunächst verstetigen müsse, bevor sie auf dem Arbeitsmarkt ankomme. "Wir können momentan auf der Basis unserer Daten keine Belege oder ersten Zeichen erkennen, dass sich ein großer Umschwung anbahnt."

DGB-Vorstandsmitglied ‌Anja Piel forderte die Bundesregierung angesichts der anhaltenden Jobmisere ⁠auf, bessere Ideen für den Arbeitsmarkt vorzulegen. ⁠Digitalisierung, Klimawandel, demografische Entwicklung und internationale Krisen machten Druck auf Wirtschaft und Arbeitswelt: "Menschen brauchen deshalb mehr Unterstützung – bei der Jobsuche, bei Weiterbildung und sie brauchen Brücken in neue Beschäftigung."

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) betonte, die Bundesregierung tue alles für mehr Wirtschaftswachstum, um den Arbeitsmarkt zu stärken: "Dazu gehört auch, dass wir unseren Sozialstaat effizienter machen. Erste konkrete Schritte werden wir noch in diesem Herbst umsetzen." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat einen verstärkten Fokus auf die Wirtschaft angekündigt. Vor allem bei den Gesetzgebungsverfahren für die vor der Sommerpause beschlossenen Reformen bei Steuern, Rente, Entbürokratisierung und Digitalisierung müsse es mehr Tempo ⁠geben. Sie müssten so schnell wie möglich umgesetzt werden.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Christian Krämer, redigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)