Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund führt erfolgreiche Kapitalerhöhung über CHF 159 Mio. durch



28.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR







Basel, 28. August 2026

Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund (BSPF) mit Kapitalzusagen im Umfang von CHF 159 Mio. erfolgreich durchgeführt. Damit können vierzehn Liegenschaften in wirtschaftlich attraktiven Regionen erworben werden. Zudem wird das Portfolio weiter diversifiziert.

«Das erfolgreiche Platzierungsergebnis ist ein starkes Zeichen des Vertrauens unserer Anleger. Es bestätigt unseren eingeschlagenen Kurs und ermöglicht es uns, das Portfolio mit Blick auf stabile Erträge und langfristige Wertentwicklung weiter zu optimieren», sagt Fondsmanager Jan Hagen von Baloise Asset Management AG. Im Rahmen der Bezugsfrist bis zum 25. August 2026 ist es gelungen, Kapitalzusagen im Umfang von CHF 159 Mio. zu gewinnen. Der Baloise Swiss Property Fund verfügt bereits über ein in der ganzen Schweiz breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Fokus auf Wohnliegenschaften. Mit den zusätzlichen Mitteln werden vierzehn Liegenschaften in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz erworben. Die Liberierung der neuen Fondsanteile wird am 3. September 2026 erfolgen.

Fondsportrait Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2026 91 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 1.38 Mrd.

Ansatz «Best effort» Marktwert Liegenschaftenportfolio CHF 295’300’000 Emissionsvolumen CHF 159’018’440 Ausgabepreis pro Anteil CHF 113,45 Anzahl neue Anteile 1’401’661 Bezugsverhältnis 7:1 Liberierungsdatum 3. September 2026 Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker Swiss Finance & Property AG, Zürich

Fondsinformationen Name Baloise Swiss Property Fund Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033 Fondswährung CHF Ertragsverwendung ausschüttend Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich Tickersymbol BALSP Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Weitere Informationen www.baloise-asset-management.com/de/institutionelle-anleger/anlageloesungen/immobilienfonds.html

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Über Baloise Asset Management AG

Baloise Asset Management AG wurde als Anlageberaterin und Vermögensverwalterin im Jahr 2001 gegründet und verfügt über eine Bewilligung als Fondsleitung. Baloise Asset Management AG ist Teil des Asset Managements der Helvetia Baloise Gruppe. Dieses verantwortet die Verwaltung der Anlageportfolios der Gruppe sowie von institutionellen Kunden, insbesondere Pensionskassen und Sammelstiftungen. Mit über CHF 100 Milliarden verwalteten Vermögen und mehr als 450 Mitarbeitenden bietet das Asset Management eine breite Palette an Anlagekompetenzen und - lösungen. Dazu zählen insbesondere Asset-Liability-Management, Multi Asset Strategien, Immobilien sowie Private Markets. Im Rahmen der gruppenweiten Zusammenarbeit im Bereich der umfassenden Vorsorgeplanung profitieren auch private Kundinnen und Kunden von unserer Anlageexpertise.