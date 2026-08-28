Baukonzern Strabag hebt dank Rekordaufträgen Jahresprognose an

Wien, 28. ⁠Aug (Reuters) - Der österreichische Baukonzern Strabag blickt nach einem starken ersten Halbjahr deutlich optimistischer auf das Gesamtjahr. Wegen prall gefüllter Auftragsbücher rechnet das Management für 2026 nun mit einer ‌Bauleistung von fast 23 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zuvor waren rund 22 Milliarden Euro angepeilt ⁠worden. ⁠Auch bei der Profitabilität wird Strabag zuversichtlicher und erwartet nun eine operative Rendite (Ebit-Marge) zwischen 5,5 und 6,0 Prozent statt der bisherigen 5,0 bis 5,5 Prozent. In den ersten sechs Monaten steigerte der Konzern seine Leistung um ‌zwölf Prozent auf knapp zehn Milliarden ‌Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) kletterte um 35 Prozent auf 174,43 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 119,06 ⁠Millionen Euro, was einem Plus von 25 Prozent entspricht.

Treiber dieser ‌Entwicklung ist eine anhaltend ⁠hohe Nachfrage im Infrastrukturbau, insbesondere bei Energie- und Bahnprojekten in Deutschland sowie im internationalen Geschäft. Dies ließ den Auftragsbestand um 27 Prozent auf den Rekordwert ‌von knapp 36 Milliarden Euro ⁠anschwellen. Zudem profitierte Strabag von ⁠einem starken Aufholeffekt: Nachdem viele Straßenbauprojekte im ersten Quartal wegen des kalten Wetters in Europa zunächst schleppend angelaufen waren, nahm das Geschäft im zweiten Quartal deutlich an Fahrt auf. Zukäufe, wie etwa die Übernahme des britischen Unternehmens Van Elle, trugen dem Konzern zufolge ebenfalls zum Wachstum bei.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)