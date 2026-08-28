Baukonzern Strabag hebt Jahresprognose an - Aktie im Höhenflug

Wien, 28. Aug (Reuters) - ⁠Der österreichische Baukonzern Strabag blickt nach einem starken ersten Halbjahr deutlich optimistischer auf das Gesamtjahr und hat damit an der Börse für Begeisterung gesorgt. Die Strabag-Aktie sprang am Freitag im frühen Handel um mehr als zehn Prozent nach oben und notierte zuletzt bei 94,60 Euro. Wegen prall gefüllter Auftragsbücher rechnet das Management für 2026 ‌nun mit einer Bauleistung von fast 23 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Zuvor waren rund 22 Milliarden Euro angepeilt worden. Auch bei der Profitabilität wird Strabag zuversichtlicher und erwartet nun eine operative ⁠Rendite (Ebit-Marge) zwischen 5,5 ⁠und 6,0 Prozent statt der bisherigen 5,0 bis 5,5 Prozent.

Ein Analyst der Erste Group lobte die Zahlen. Wegen der angehobenen Prognose dürften die Gewinnschätzungen nun deutlich nach oben angepasst werden, hieß es in einer Kurzstudie. Der Experte bekräftigte seine Kaufempfehlung für das Papier.

In den ersten sechs Monaten steigerte Strabag seine Leistung um zwölf Prozent auf knapp zehn Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) kletterte um 35 Prozent auf 174,43 ‌Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 119,06 Millionen ‌Euro, was einem Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Treiber dieser Entwicklung ist eine anhaltend hohe Nachfrage im Infrastrukturbau, insbesondere bei Energie- und Bahnprojekten. Dies ließ den Auftragsbestand um 27 Prozent auf den Rekordwert von ⁠knapp 36 Milliarden Euro anschwellen.

Damit habe Strabag die Erwartungen deutlich übertroffen und biete eine außergewöhnlich gute Sichtbarkeit ‌der Geschäftsentwicklung bis ins Jahr 2027 hinein, erklärte der ⁠Erste-Group-Analyst. Zudem profitierte der Konzern von einem starken Aufholeffekt: Nachdem viele Straßenbauprojekte im ersten Quartal wegen des kalten Wetters in Europa zunächst schleppend angelaufen waren, nahm das Geschäft im zweiten Quartal deutlich an Fahrt auf.

Auf Aktionärsebene sind die vom russischen Anteilseigner Rasperia gehaltenen Strabag-Anteile von 24,1 ‌Prozent wegen der EU-Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs weiterhin eingefroren, ⁠sämtliche Aktionärsrechte ruhen. Ende Juli reichte die Wiener ⁠Raiffeisen Bank International (RBI) eine Schadenersatzklage in Höhe von rund 3,15 Milliarden Euro gegen Rasperia ein. Hintergrund ist ein Urteil aus dem Frühjahr 2025, bei dem ein russisches Gericht die dortige RBI-Tochter zur Zahlung von rund 2,4 Milliarden Euro an Rasperia verurteilt hatte. Mit der Klage in Wien will die Bank nun auf die eingefrorenen Strabag-Aktien und die Dividendenansprüche von Rasperia zugreifen, um sich für die in Russland eingezogenen Gelder zu entschädigen. Größte Anteilseigner des Baukonzerns sind die Familie Haselsteiner mit 27 Prozent sowie Raiffeisen und der Versicherer Uniqa mit zusammen 26,7 Prozent. Letztere hatten im ersten Halbjahr Anteile an ⁠institutionelle Investoren verkauft, wodurch sich der Streubesitz von 16,2 auf 20,0 Prozent erhöhte.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)