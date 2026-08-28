Bertelsmann erhöht Prognose - Rabe liebäugelt noch mit "größeren Deals"

- von Klaus ⁠Lauer und Cian Münster

Berlin, 28. Aug (Reuters) - Bertelsmann stellt unter seinem scheidenden Chef Thomas Rabe in diesem Jahr noch Zukäufe in Aussicht. "Es ist durchaus möglich, dass wir in den nächsten Monaten noch ein oder zwei größere Transaktionen abschließen", sagte der Manager am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir schauen uns in unserem großen Portfolio immer Investitionen an - größere und kleinere im M&A-Bereich", sagte der 61-Jährige, der den Chefposten Ende ‌2026 nach 15 Jahren abgibt. Der Gütersloher Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern werde weiter expandieren - organisch, aber auch mit Übernahmen.

Rabe ist seit 2012 Bertelsmann-Chef und übergibt den Vorstandsvorsitz im Januar 2027 an Thomas Coesfeld. Der 36-Jährige ist ein Enkel des ⁠2009 verstorbenen Firmenpatriarchen Reinhard ⁠Mohn und damit der erste Chef aus dem Kreis der Bertelsmann-Familie seit 1981. Coesfeld leitet auch die Musik-Tochter BMG. Diese will mit dem US-Rivalen Concord zusammengehen und damit die Nummer vier weltweit werden - hinter den großen drei in der Musikindustrie Universal, Sony und Warner. Der Abschluss des Deals mit Concord stehe "unmittelbar bevor", betonte Rabe. Hier habe er monatelang eng mit Coesfeld zusammengearbeitet. Die Übergabe laufe ausgesprochen gut.

"ICH BIN DER EINZIGE, DER GEHT"

"Bertelsmann wird nicht nur vom CEO geführt, sondern von etwa 25 bis ‌30 Top-Führungskräften in Schlüsselfunktionen", sagte Rabe. "Und der Einzige, der geht, bin ich." ‌Dies zeige, dass es viel personelle und inhaltliche Kontinuität gebe.

Neben dem Ausbau des Musik-Geschäfts in den USA hat Rabe dieses Jahr auch den Kauf des Bezahl-Senders Sky Deutschland durch die Bertelsmann-Tochter RTL Group umgesetzt. Hier habe man zwei Meilensteine erreicht, erklärte der Manager, der von 2019 ⁠bis Mai 2026 auch RTL-Chef war. Mit der Sky-Übernahme wolle man Synergien von 250 Millionen Euro erreichen. Zum geplanten Abbau von ‌Arbeitsplätzen äußerte sich Rabe nicht. Man sei dazu in Gesprächen mit ⁠dem Personal und Beschäftigtenvertretern und werde "im Herbst bekannt geben, in welche Richtung die Reise geht". Reuters hatte bereits im April berichtet, dass eine mittlere dreistellige Zahl an Jobs wegfallen dürfte.

Nach dem ersten Halbjahr setzt sich Bertelsmann höhere Ziele für das Gesamtjahr 2026. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) stieg von Januar bis Juni um 4,9 Prozent auf ‌1,3 Milliarden Euro und das Konzernergebnis unter dem Strich kletterte um ⁠45 Prozent auf 292 Millionen Euro. "Wir blicken auf ein ⁠sehr gutes erstes Halbjahr 2026 - Bertelsmann wuchs aus eigener Kraft um mehr als fünf Prozent", sagte Rabe zum organischen Umsatzanstieg. Dies sei der höchste Wert der vergangenen 20 Jahre - mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021. Bertelsmann erwarte nun ein starkes Wachstum beim Umsatz und ein deutliches Plus beim operativen Gewinn, kündigte Finanzchef Rolf Hellermann zur Prognoseerhöhung an.

Rabe resümierte, seit seiner Amtsübernahme 2012 habe sich Bertelsmann massiv geändert - ebenso Märkte, Technologie und Konsumentenverhalten. "Wir haben das Unternehmen auf eine ganz andere Flughöhe gebracht." Man habe Portfolio und Geschäftsmodelle umgebaut und neue Geschäfte aufgebaut, sagte der Manager. "Das war ein langer Weg, der aber ganz offenbar - wenn man sich die Zahlen anschaut - jetzt in aller Objektivität recht erfolgreich ist." Mit Sky und Concord liege der ⁠Umsatz pro forma bei etwa 22 Milliarden Euro und der operative Gewinn samt Synergien bei 3,8 Milliarden Euro.

(Bericht von Klaus Lauer und Cian Münster, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)