BioNTech stoppt klinische Studie zu Darmkrebs-Therapie

Frankfurt, ⁠28. Aug (Reuters) - Der Mainzer Biotechkonzern BioNTech hat eine klinische Studie für eine mRNA-basierte Therapie gegen eine bestimmte Art von ‌Darmkrebs eingestellt. Ein unabhängiges Kontrollkomitee habe den Abbruch empfohlen, da eine Fortsetzung der ⁠Studie ⁠voraussichtlich nicht die erhoffte Wirksamkeit zeigen würde, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Daraufhin fielen die in den USA gelisteten Aktien der Firma um ‌gut neun Prozent.

BioNTech-Co-Gründerin Özlem ‌Türeci erklärte, das Ergebnis sei zwar nicht das, was man sich erhofft habe. ⁠Es liefere aber wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse ‌für die weitere Entwicklung. ⁠Das Mittel "Autogene Cevumeran" hatte Biontech gemeinsam mit der Roche-Tochter Genentech als alleinige Therapie für Patienten im Hochrisiko-Stadium ‌II oder ⁠III entwickelt, deren Tumor ⁠bereits operativ entfernt wurde. Eine andere Phase-2-Studie mit dem Wirkstoff zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs sei von dem Stopp nicht betroffen und werde wie geplant fortgesetzt.

(Bericht von Myria Mildenberger, Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)