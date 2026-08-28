BioNTech stoppt klinische Studie zu Darmkrebs-Therapie
Frankfurt, 28. Aug (Reuters) - Der Mainzer Biotechkonzern BioNTech hat eine klinische Studie für eine mRNA-basierte Therapie gegen eine bestimmte Art von Darmkrebs eingestellt. Ein unabhängiges Kontrollkomitee habe den Abbruch empfohlen, da eine Fortsetzung der Studie voraussichtlich nicht die erhoffte Wirksamkeit zeigen würde, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Daraufhin fielen die in den USA gelisteten Aktien der Firma um gut neun Prozent.
BioNTech-Co-Gründerin Özlem Türeci erklärte, das Ergebnis sei zwar nicht das, was man sich erhofft habe. Es liefere aber wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse für die weitere Entwicklung. Das Mittel "Autogene Cevumeran" hatte Biontech gemeinsam mit der Roche-Tochter Genentech als alleinige Therapie für Patienten im Hochrisiko-Stadium II oder III entwickelt, deren Tumor bereits operativ entfernt wurde. Eine andere Phase-2-Studie mit dem Wirkstoff zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs sei von dem Stopp nicht betroffen und werde wie geplant fortgesetzt.
(Bericht von Myria Mildenberger, Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)