CrowdStrike explodiert nach Zahlen: KI treibt jetzt die nächste Rallye?









CrowdStrike meldet sich eindrucksvoll zurück: Nach den jüngsten Quartalszahlen springt die Aktie zweistellig nach oben und rückt erneut ins Zentrum des Cybersecurity-Booms. Der Umsatz steigt im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2027 um 26 % auf 1,47 Milliarden US-Dollar, das annualisierte wiederkehrende Umsatzvolumen erreicht 5,84 Milliarden US-Dollar und beim Netto-Neu-ARR markiert CrowdStrike mit 333 Millionen US-Dollar sogar einen neuen Rekord. Gleichzeitig hebt das Management den Jahresausblick an – ein starkes Signal in einem Markt, der durch Cloud, digitale Identitäten und vor allem künstliche Intelligenz strukturell weiter wächst.





Besonders spannend ist dabei die zunehmende Rolle von KI. Mit Falcon, Falcon Flex, neuen Funktionen für Agentic AI und dem Schutz von KI-Modellen positioniert sich CrowdStrike immer breiter als zentrale Sicherheitsplattform für Unternehmen. Doch nach der starken Kursreaktion stellt sich auch die Bewertungsfrage neu: Ist die Aktie trotz des kräftigen Anstiegs weiterhin interessant – oder sind die hohen Erwartungen inzwischen zu ambitioniert? Wir schauen auf die aktuellen Zahlen, die wichtigsten Wachstumstreiber, den Ausblick und die Charttechnik.









Weiteres zum Thema Crowdstrike: Im Gespräch mit Raimund Brichta von n-tv erklärt Iris Heinen von WH SelfInvest, warum KI die Angriffsfläche für Cyberkriminelle vergrößert, zugleich aber für moderne Sicherheitslösungen unverzichtbar ist. Jetzt anschauen!





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