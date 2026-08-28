DAX auf Rekordjagd, Euro-Inflationsdaten und Fed-Rede im Fokus

Der DAX notiert am Morgen im Plus, nicht weit entfernt vom Rekordhoch. Auch der Euro Stoxx 50 verzeichnet einen Aufschlag. In den USA deuten die Indikationen auf eine gemischte Eröffnung hin: Dow Jones und S&P 500 lasssen leichte Gewinne erwarten, während der Nasdaq-100 vorbörslich etwas nachgibt. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit moderaten Aufschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus stehen heute neue Inflationsdaten aus der Eurozone. In Spanien stieg die Inflation im August auf 4,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2023, blieb jedoch knapp unter den Erwartungen. Auch in Frankreich zog die Inflation mit 2,7 Prozent stärker an als prognostiziert. Die Daten verstärken die Spekulationen auf einen weiterhin restriktiven Kurs der Europäischen Zentralbank und rücken die Zinsentwicklung erneut in den Mittelpunkt des Marktgeschehens. Gleichzeitig warten Anleger gespannt auf die erste Rede des neuen US-Notenbankchefs Kevin Marsh um 16:00 MESZ.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Zu den auffälligeren Werten zählt am Freitag Traton. Die Aktie legt zu und profitiert von einer Anpassung der Erwartungen durch die UBS. Hintergrund sind die robuste operative Entwicklung und die Einschätzung, dass die Margenziele des Unternehmens weiterhin Potenzial besitzen. Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate warten Investoren nun auf weitere Impulse, insbesondere aus der China-Strategie der Kernmarke Scania.

Ebenfalls im Fokus steht Bertelsmann. Der Medienkonzern überzeugte mit starken Halbjahreszahlen und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr. Umsatz und Ergebnis legten deutlich zu, während nahezu alle Geschäftsbereiche zum Wachstum beitrugen. Besonders positiv aufgenommen werden die Fortschritte im Streaming-Geschäft der RTL Group, das erstmals profitabel arbeitet. Zusätzliche Wachstumsfantasie liefern die Integration von Sky Deutschland sowie der bevorstehende Zusammenschluss von BMG mit dem US-Musikkonzern Concord.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UR1NRU 14,62 25039,989643 Punkte 18,30 Open End DAX® Bull UR1ZMF 6,27 26025,00 Punkte 43,50 Open End Gold Bull UR20J3 6,45 4525,94963 USD 66,72 Open End Silber Bull UN25QP 12,99 55,231257 USD 4,90 Open End Platin Bull UR20KB 2,03 1660,348373 USD 8,68 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Micron Technology Inc. Call UN87G7 12,29 1200,00 USD 3,07 16.06.2027 Silber Call UR070T 8,51 80,00 USD 3,60 18.06.2027 DAX® Put UR0N7K 1,06 26300,00 Punkte 74,34 04.09.2026 Nvidia Corp. Call UG1X11 0,42 280,00 USD 9,54 16.12.2026 Alibaba Group Holding Ltd. (ADR) Call UG2AE4 1,08 119,044266 USD 5,17 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Take-Two Interactive Software Inc. Long HD36ZS 14,86 116,537216 USD 2 Open End DAX® Short UN8H4A 1,77 28124,590973 Punkte 15 Open End DAX® Short UR0KWF 1,17 27245,629781 Punkte 30 Open End Sandisk Corp. Long UN7ZX3 6,43 742,712185 USD 2 Open End Advanced Micro Devices Inc. Long UN9C5J 7,01 238,411137 USD 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.08.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.