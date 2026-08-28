Frankfurt, 28. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent fester ‌bei 26.367,24 Punkten geschlossen. An der Wall Street ging es ebenfalls nach oben. Der optimistische Ausblick von ⁠Nvidia trieb ⁠vor allem die Technologieaktien an. Gebremst wurden die Märkte durch anhaltende Inflationssorgen.

Am Freitag blickt die Finanzwelt gebannt auf den ersten Auftritt von Kevin Warsh als neuer US-Notenbankchef beim Zentralbankforum in Jackson Hole. Auf ‌dem Symposium im US-Bundesstaat Wyoming will ‌er die großen wirtschaftlichen Themen in den Blick nehmen. Investoren hoffen darauf, dass der Fed-Chef sich auch zur ⁠Geldpolitik äußert. Warsh hat jedoch bewusst eine Abkehr von ‌der Linie seines Vorgängers Jerome ⁠Powell vollzogen, den Finanzmärkten Orientierungshilfen zum Zinskurs zu geben. Die Federal Reserve entscheidet am 16. September wieder über den Leitzins. Die US-Währungshüterin Beth ‌Hammack dringt wegen der ⁠anhaltend hohen Inflation auf eine ⁠Zinserhöhung. An den Finanzmärkten wird allerdings eine weitere Zinspause erwartet.

Im Fokus bei den Konjunkturdaten stehen unter anderem Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt und zum Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone im August.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 26.367,24

EuroStoxx50 6.424,73

EuroStoxx50-Future 6.434,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 53.569,44 +0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.730,99 +0,7%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 66.583,40 +0,7%

Shanghai 3.959,64 +0,1%

Hang Seng 25.684,89 +0,4%

(Bericht von Sanne Schimanski, Daniela ⁠Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)