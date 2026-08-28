Frankfurt, 28. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax ist vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Kevin Warsh beim Notenbank-Forum in Jackson Hole zum Wochenschluss fester in den Handel gestartet. ‌Der deutsche Leitindex rückte um 0,6 Prozent auf 26.512 Zähler vor und näherte sich damit wieder seinem ⁠jüngsten Rekordhoch ⁠von 26.573,50 Punkten. "Das Allzeithoch ist nur eine Haaresbreite entfernt", sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Wenn die Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh die richtigen Signale sendet, könnte sich der Dax auf einem neuen Rekordhoch ‌ins Wochenende verabschieden."

Anleger erhofften sich ‌von Warsh neue Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank in der Zinspolitik. Entscheidend sei die Frage, ob sich ⁠Warsh auf die Seite der geldpolitischen Falken schlage oder ‌er dem Markt die ⁠akute Zinsangst nehmen könne, sagte Frank Sohlleder von ActivTrades. Einige Vertreter der Federal Reserve drängten angesichts der anhaltend hohen Inflation zuletzt auf eine ‌Zinserhöhung. An den Finanzmärkten ⁠wird bislang mit einer weiteren ⁠Zinspause im September gerechnet.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten im frühen Handel RWE und Bayer, die sich um zwei beziehungsweise 1,4 Prozent verteuerten. Die Papiere von Siemens Energy gaben nach ihren jüngsten Gewinnen im Zuge der Nvidia-Rally gut ein Prozent nach.

(Bericht von: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)