Dax wenige Punkte vor Rekordhoch - BMW baut Erholung aus

Vor der Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf der Tagung in Jackson Hole bleiben die Anleger am Freitag zuversichtlich. Der Dax stieg nach der ersten Handelsstunde um rund 0,5 Prozent auf 26.505 Punkte. Bis zu seinem Rekordhoch ist es nicht mehr weit.

"Aus technischer Sicht liegt vor dem Dax jetzt die leichte Hürde von 26.500 Punkten, bevor dann gute 70 Punkte darüber das Allzeithoch auf den deutschen Leitindex darauf wartet, vielleicht noch vor dem Wochenende angelaufen zu werden", kommentierte Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Diese Hürde konnte der Dax bereits nach einer Handelsstunde überwinden.

Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen legte am Freitag um 0,3 Prozent auf 32.046 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,5 Prozent. Die Zahlen großer US-Technologieunternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten am Vortag schon die Märkte angetrieben.

Am Markt sind am Freitag die Augen auf Kevin Warsh gerichtet, der am Nachmittag (16 Uhr MESZ) auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole sprechen wird. "Warsh steht hier vor der Herausforderung, seine angestrebte Fed-Politik und seinen Kommunikationsstil klarer zu vermitteln, ohne dem Markt eindeutige Hinweise über den zukünftigen Zinspfad der Notenbank zu geben", schrieb Leon Ferdinand Bost, Finanzanalyst beim Bankhaus Metzler.

BMW-Aktie legt spürbar zu

Die Aktien von BMW setzen sich am Freitag an die Spitze eines insgesamt freundlichen Autosektors. Nach der sektorweiten Erholungsrally vom Vortag ging es im frühen Handel für den Autobauer nochmals um rund zwei Prozent bergauf. Auch die Konkurrenten Volkswagen und Mercedes-Benz konnten um knapp ein Prozent zulegen. Die Citigroup vergab BMW den Status "Positive Catalyst Watch" mit einer Frist von 90 Tagen. Analyst Harald Hendrikse erwartet damit positive Kurstreiber, auch wenn er sein Votum auf "Neutral" belässt.

Der Experte verwies in seiner Studie auf die bereits nach unten korrigierten Gewinnerwartungen am Markt in China, wo der negative Trend sein Extrem wohl überstanden habe. Wenige Monate nach einer Gewinnwarnung - wie zuletzt im Juni - lege die Aktie häufiger wieder zu. Im Hinblick auf den Kapitalmarkttag Ende September, der unter neuer Führung stattfinde, seien die Erwartungen sehr niedrig angesetzt und im Vergleich zu Mercedes-Benz werde BMW auf einem historischen Tief bewertet. Er hält es daher für möglich, dass bald positive Schlagzeilen kommen und dazu führen, dass Spekulanten sich eindecken müssen, die auf fallende Kurse gesetzt hätten.

Traton verliert - Nemetschek legt zu

Die Papiere von Traton verloren jedoch 1,4 Prozent, nachdem die Schweizer Bank UBS sie nach starkem Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft hatte. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, hieß es.

Die Titel des Software-Unternehmens Nemetschek legten nach dem Vortagesplus von fast zehn Prozent um weitere 0,4 Prozent zu. Vorbörslich hatten sie noch etwas schwächer notiert. Händler hatten vermutet, dass ein schwächerer Cashflow-Ausblick des US-Wettbewerbers Autodesk belasten könnte.

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