Debasement Trade: Warum Bitcoin & Gold jetzt explodierten

🚨 Krypto-Steuerfreiheit in Gefahr? Jetzt Bundestags-Petition mitzeichnen:

https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2026/_05/_30/Petition_201716.nc.html



🌐 Hintergründe & Infos zur Initiative: https://prohaltefrist.de



Im neuen BISON Monatsrückblick für August 2026 sprechen Mirco von Bitcoin2Go und Richard „Richy" Dittrich von der Gruppe Börse Stuttgart über einen Markt in Bewegung – ausgelöst durch Probleme bei den US-Staatsschulden und einen massiven Short Squeeze. Nun ist die Frage: Ist der Bullrun zurück?



Das Wichtigste auf einen Blick:



US-Schuldenprobleme & Treasury: Die USA haben angekündigt, ab September weitere Anleihen-Rückkäufe zu tätigen, um die Renditen am langen Ende zu senken. Richy und Mirco diskutieren, was das über die finanzielle Situation des Landes aussagt und warum das für Kryptoinvestoren relevant ist.







Der Short Squeeze – Das Kernerereignis: Eine Stunde nach der Treasury-Ankündigung am 19. August wurden knapp 1,3 Milliarden US-Dollar Bitcoin-Shorts liquidiert. Im weiteren Wochenverlauf (19.-22. August) insgesamt 3,5 Milliarden in Krypto-Shorts. Was ist passiert und was bedeutet das für den Markt?







ETF-Inflows: Auch institutionelle Investoren steigen ein. Ein Zeichen für Nachhaltigkeit oder nur Euphorie?



Jackson Hole Speech & Fed-Ausblick: Kevin Warsh spricht am 28. August. Was erwartet der Markt und wie könnte die Fed auf die Schuldenprobleme reagieren?



KI vs. Krypto – Konkurrenz um Kapital: Der KI-Hype hat Bitcoin und Co. Liquidität entzogen. Können beide Branchen parallel wachsen oder kämpfen sie um die gleichen Investoren?



Mining, AI-Racks & Rechenleistung: Große Miner rüsten für KI auf. Ist das ein Problem für Bitcoin oder zeigt es nur geschäftlichen Pragmatismus?



NVIDIA, Altcoins & Marktdynamik: Warum performten Ethereum und Solana so stark – obwohl die Debasement-Story für Bitcoin spricht?



Steuern in Deutschland – Haltefrist-Update: Was gibt es Neues zur einjährigen Haltefrist? Mirco und Richy ordnen ein, warum Entscheidungen nicht auf Basis von erwarteten Steuern getroffen werden sollten.







Das und noch viel mehr im BISON Monatsrückblick. Viel Spaß! 🔥





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🕐 Das Video wurde am 28.08.2026 um 16:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.