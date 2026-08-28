Deutsche Arbeitslosenzahl steigt auf 3,061 Millionen

Berlin, 28. ⁠Aug (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August trotz besserer Konjunktur über der Marke von drei Millionen geblieben. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) verzeichnete 3,061 Millionen ‌Arbeitslose, wie die Behörde am Freitag in Nürnberg mitteilte. Das seien 54.000 mehr als im Juli und 36.000 ⁠mehr ⁠als vor einem Jahr. Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosenzahl im August um 4000. Die Arbeitslosenquote legte auf 6,5 Prozent zu, nach 6,4 Prozent im Juli. "Auch im August zeigt sich am Arbeitsmarkt jenseits des saisonüblichen Musters wenig ‌Dynamik", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. Damit ‌setze sich die verhaltene Entwicklung der vergangenen Monate fort.

Die Zahl der Arbeitslosen hatte im Juli erstmals seit April wieder ⁠die Marke von drei Millionen übersprungen. Mit Beginn der ‌Sommerpause steigt die Zahl der ⁠Arbeitslosen ab Juli regelmäßig. Hinzu kommt die relativ maue Konjunktur. Die Signale für ein stärkeres Wachstum der Wirtschaft haben sich zuletzt allerdings gemehrt, was positiv auf ‌den Arbeitsmarkt ausstrahlen könnte.

Der ⁠Ifo-Geschäftsklimaindex, der auf einer Umfrage ⁠unter mehr als 9000 Führungskräften fußt, stieg im August bereits den vierten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit einem Jahr. Besonders die Exporteure schauen positiver nach vorn. Deren Exporterwartungen zogen spürbar an: Digitalisierung und KI-Boom helfen laut Ifo der deutschen Wirtschaft.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Sabine ⁠Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)