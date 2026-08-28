dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord in Reichweite

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Der Dax wird zwei Stunden vor dem Auftakt im Plus gesehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zuletzt 0,35 Prozent höher auf 26.460 Punkte. Zur Bestmarke fehlen ihm dabei nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Die Zahlen großer US-Unternehmen wie Nvidia oder Salesforce hatten den Dax am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der Nasdaq-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

USA: - NASDAQ DEUTLICH IM PLUS; DOW NUR ETWAS - Ein starker Ausblick des Chipriesen Nvidia hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag kräftig angeschoben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 1,43 Prozent höher bei 29.641,56 Punkten. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,72 Prozent auf 7.730,99 Zähler hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte lediglich ein Plus von 0,20 Prozent auf 53.569,44 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI IM PLUS; KOSPI IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte der Region uneinheitlich tendiert. Während es in Hongkong und Japan leicht nach oben ging, gab es in China und Südkorea Verluste.

DAX              		26367,24		0,31%
XDAX            		26378,31		0,30%
EuroSTOXX 50		6424,73		-0,71%
Stoxx50        		5441,59		-0,97%
				
DJIA             		53569,44		0,20%
S&P 500        		7730,99		0,72%
NASDAQ 100  		29641,56		1,43%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                123,66               -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1644		-0,08%
USD/Yen             	159,55		0,10%
Euro/Yen       		185,79		0,02%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		        79.655		-0,78%

ROHÖL:

Brent                         89,37                 -0,33 USD
WTI                           83,28                 -0,25 USD

/zb

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Dow Jones
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N
NASDAQ 100
Marvell
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