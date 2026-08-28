EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Veränderungen im Vorstand; Peter Schmid von Linstow wird neuer Chief Executive Officer.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Redcare Pharmacy N.V.: Veränderungen im Vorstand; Peter Schmid von Linstow wird neuer Chief Executive Officer.

28.08.2026 / 11:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sevenum, 28. August 2026:Der Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy hat beschlossen, Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands und Chief Executive Officer (CEO) zu ernennen. Peter Schmid von Linstow, derzeit stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, folgt auf Olaf Heinrich, der sich nach drei erfolgreichen Jahren als CEO entschieden hat, sein Amt niederzulegen. Olaf Heinrich wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen. Die Bestellung wird am 14. Oktober 2026 einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Konsultation vorgelegt.

Kontakt:

Irina Zhurba

Director Investor Relations

investors@redcare-pharmacy.com

Ende der Insiderinformation

28.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Redcare Pharmacy N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
Telefon:0800 - 200 800 300
Fax:0800 - 90 70 90 20
E-Mail:investors@redcare-pharmacy.com
Internet:www.redcare-pharmacy.com
ISIN:NL0012044747, DE000A19Y072
WKN:A2AR94, A19Y072
Indizes:SDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:529900JK6UXHY1YKZ082
EQS News ID:2390388
Ende der MitteilungEQS News-Service

2390388 28.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Redcare Pharmacy
SCHMID GROUP NV
Redcare Pharmacy (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Chipkonzern
Nvidia begeistert mit Ausblick und treibt den KI-Sektor angestern, 11:38 Uhr · dpa-AFX
Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nichtheute, 09:06 Uhr · onvista
Professor für Finanzwirtschaft
"Perfekter Zeitpunkt zum Absichern? Klares Ja!"heute, 07:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen