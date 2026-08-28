EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUTO1 Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.08.2026 / 09:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die AUTO1 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.09.2026

Ort:

https://ir.auto1-group.com/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.09.2026

Ort:

https://ir.auto1-group.com/de/financial-reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AUTO1 Group SE Bergmannstraße 72 10961 Berlin Deutschland Internet: https://ir.auto1-group.com LEI Code: 391200S2LPXG5ZD5G304

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