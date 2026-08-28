EQS-AFR: AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUTO1 Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
AUTO1 Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AUTO1 Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 02.09.2026

Ort:

https://ir.auto1-group.com/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 02.09.2026

Ort:

https://ir.auto1-group.com/de/financial-reports

28.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Deutschland
Internet:https://ir.auto1-group.com
LEI Code:391200S2LPXG5ZD5G304
Ende der MitteilungEQS News-Service

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