EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
28.08.2026 / 18:08 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort:
https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-halbjahresfinanzbericht-2026-spdf_1.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/half-year_financial_report_2026.pdf
28.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|LEI Code:
|5299000DUMZ99SBBX121
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2390574 28.08.2026 CET/CEST