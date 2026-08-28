EQS-AFR: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.08.2026 / 09:55 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rlbooe.at/halbjahresfinanzbericht2026

28.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a
4020 Linz
Österreich
Internet:https://www.rlbooe.at
LEI Code:I6SS27Q1Q3385V753S50
Ende der MitteilungEQS News-Service

2347636 28.08.2026 CET/CEST

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