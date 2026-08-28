EQS-AFR: STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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STRABAG SE: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

28.08.2026 / 07:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die STRABAG SE bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.strabag.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/ergebnisse-und-berichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.strabag.com/en/investor-relations-en/financial-publications/results-and-reports

28.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Internet:www.strabag.com
LEI Code:529900TYYSRJH2VJSP60
Ende der MitteilungEQS News-Service

2389712 28.08.2026 CET/CEST

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