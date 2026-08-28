EQS-AFR: VIDINEXT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VIDINEXT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
VIDINEXT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.08.2026 / 09:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VIDINEXT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/HJB2026-1.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/HJB2026-1.pdf

28.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VIDINEXT AG
Poststrasse 24
6300 Zug
Schweiz
Internet:http://www.vidinext.com
LEI Code:967600H8653W4XPTPE22
Ende der MitteilungEQS News-Service

2390360 28.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TMC Content Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bundesligasaison startet am Wochenende
Wieso die BVB-Aktie so spannend ist wie lange nichtheute, 09:06 Uhr · onvista
Professor für Finanzwirtschaft
"Perfekter Zeitpunkt zum Absichern? Klares Ja!"heute, 07:00 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen