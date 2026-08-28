EQS-AFR: VIDINEXT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VIDINEXT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

VIDINEXT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.08.2026 / 09:59 CET/CEST

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Hiermit gibt die VIDINEXT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/HJB2026-1.pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026

Ort:

https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/HJB2026-1.pdf

28.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: VIDINEXT AG Poststrasse 24 6300 Zug Schweiz Internet: http://www.vidinext.com LEI Code: 967600H8653W4XPTPE22

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