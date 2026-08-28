EQS-AFR: Würth Finance International B.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Würth Finance International B.V. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Würth Finance International B.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.08.2026 / 18:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Würth Finance International B.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.08.2026

Ort:

https://www.wuerthfinance.net/web/wuerth-finance/investor-relations/financial-results/financial-reports-WFG/financial-reports-WFG.php

28.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Würth Finance International B.V.
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
Niederlande
Internet:www.wuerthfinance.net
LEI Code:5JB3IE65ZU13TA0DGN10
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2390582 28.08.2026 CET/CEST

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