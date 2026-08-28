EQS-News: ESR Tech stellt auf der IFA 2026 unter dem Motto „Designed for What's Next" seine neusten Produkte vor

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ESR Tech stellt auf der IFA 2026 unter dem Motto „Designed for What's Next" seine neusten Produkte vor



28.08.2026 / 09:05 CET/CEST

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Innovationenin den BereichenSchutz, Material, Display-Beständigkeitund Ladetechnologien zeigen, wieESR TechdasKundenfeedbackinbessereProdukteumsetzt

ESR Tech stellt auf der IFA 2026 unter dem Motto â€žDesigned for Whatâ€™s Nextâ€œ seine neusten Produkte vor

BERLIN, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- ESR Tech, eine der weltweit führenden Marken für hochwertiges Technikzubehör für Smartphones, Tablets, Smartwatches und Airpods, wird auf der IFA 2026 vom 4. bis 8. September 2026 in Berlin neue Produkte für die Bereiche Laden, Schutz und Produktivität an ihrem Stand H3.2-121 präsentieren.

Unter dem Motto „Designed for What's Next" werden Highlights wie neue hochwertige Materialien, unabhängig getestete Anti-Vergilbungstechnologie sowie neue Bildschirmschutz-Lösungen vorgestellt. Im Charging-Bereich werden ein aktiv gekühltes Qi2-Wireless-Ladegerät mit 25 W sowie kompakte, leistungsstarke Ladelösungen für den mobilen Alltag gezeigt.

„Großartige Technikerlebnisse hängen oft von Details ab, die schnell übersehen werden – beispielsweise wie sich eine Hülle in der Hand anfühlt, wie klar sie im Laufe der Zeit bleibt, das Vertrauen in den Schutz des Displays oder die Sorge darüber, wie warm das Gerät beim Laden wird", sagt Tim Wu, CEO von ESR Tech. „Bei dem Motto ‚Designed for What's Next' geht es darum, auf diese alltäglichen Anliegen zu achten und zu überlegen, wie wir sie verbessern können. Wir freuen uns auf der IFA 2026 vorzustellen, wie durchdachtes Design, innovative Materialien und Technik zusammenwirken können, um diese Erlebnisse in sinnvolle Produktverbesserungen für die Nutzer:innen umzusetzen."

Hochwertiges Material,ausgefeiltesErlebnis

ESR Tech erweitert die Design-Möglichkeiten von Smartphone-Schutzhüllen und bringt eine Variante aus hochwertigem Silikonleder auf den Markt, die sich weich anfühlt und dennoch robust genug für den täglichen Gebrauch ist. Dieses Material wurde dafür entwickelt, Kratzer zu verhindern sowie ein edles, hochwertiges Gefühl zu vermitteln, ohne dabei die Alltagstauglichkeit zu beeinträchtigen.

LanganhaltendeTransparenz auf dem Prüfstand

ESR Tech entwickelt seine Anti-Vergilbungstechnologie kontinuierlich weiter, damit transparente Schutzhüllen über die Zeit nicht an Klarheit verlieren. Diese Technologie wurde durch SGS-zertifizierte beschleunigte UV-Alterungstests validiert. Hier werden anspruchsvolle reale Bedingungen simuliert, darunter extreme UV-Belastung, hohe Temperaturen und wiederholte Tag-Nacht-Zyklen. Auf der IFA werden Testergebnisse präsentiert, die eine Vergilbungsbeständigkeit nachweisen, welche einer realen Belastung von sechs Monaten entspricht und dennoch das Originaldesign des genutzten Gerätes erhalten bleibt.

Sturz- und Kratzschutz

Zudem werden Fortschritte beim Displayschutz durch die Kombination strenger Falltests mit hochleistungsfähigen Glasmaterialien vorgestellt. Tests im ESR-Labor haben eine bis zu 10-fach höhere Aufprallenergieabsorption ergeben, während Glasschutzfolien von Corning™ im Vergleich zu anderen Displayschutzgläsern eine bis zu doppelt so hohe Kratzfestigkeit bieten. Beide Technologien sollen zwei der häufigsten Risiken für Smartphone-Displays verringern – Stürze und Kratzer.

Ein schnellerer, kühlerer Weg zum Laden

Darüber hinaus wird ESR Tech zeigen, wie das Unternehmen Probleme im Zusammenhang mit Ladegeräten angeht, wie beispielsweise hohe Temperaturen, die beim kabellosen Laden entstehen, bis hin zu den Unannehmlichkeiten, die sperrige Netzteile und verhedderte Kabel auf Reisen mit sich bringen.

Basierend auf den Fortschritten von ESR Tech im Bereich der aktiv gekühlten kabellosen Ladetechnik kombiniert die neueste Generation der CryoBoost®-Technologie kabelloses Laden nach dem Qi2-Standard mit 25 W Leistung und aktiver Kühlung, um ein schnelleres und kühleres Laden in einem schlankeren Gerät zu ermöglichen.

Für Nutzende, die weniger lose Kabel in ihren Taschen haben möchten, präsentiert ESR Tech außerdem eine kompakte Lösung mit integriertem, einziehbarem Kabel, das Schnellladeleistungen von bis zu 60 W ermöglicht. Ein verlängertes, geflochtenes Kabel sorgt für zusätzliche Reichweite und Flexibilität und erhöht gleichzeitig die Strapazierfähigkeit im täglichen Gebrauch. Das Resultat ist eine kompakte Stromversorgungslösung, die für den einfachen Einsatz im Büro, zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit und auf Reisen konzipiert ist.

Erleben Sie ESR Tech auf der IFA 2026

Vom 4. bis zum 8. September 2026 können Besucher:innen, Medienvertreter:innen und Branchenpartner die neuesten Innovationen von ESR Tech auf der IFA in Berlin am Stand H3.2-121 erleben.

Erfahren Sie mehr über die neuesten Innovationen von ESR Tech bei Amazon oder auf der offiziellen Website.

Cision

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