EQS-News: Fresenius, Gerresheimer, TUI und viele weitere Unternehmen präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen
Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Konferenz/Konferenz
Fresenius, Gerresheimer, TUI und viele weitere Unternehmen präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen
28.08.2026 / 14:00 CET/CEST
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Fresenius, Gerresheimer, TUI und viele weitere Unternehmen präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen
Nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie unsere Anlegerforen live – mit direkter Möglichkeit zum Austausch mit den Unternehmen!
Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") veranstaltet im Herbst 2026 wieder zahlreiche virtuelle Anlegerforen und lädt alle Interessierten herzlich zur Teilnahme ein. Die virtuellen Anlegerforen bieten Privatanlegern die Chance, sich über die präsentierenden Unternehmen zu informieren und sich direkt mit den jeweiligen Unternehmensvertretern auszutauschen. Folgende Unternehmen stellen sich im Rahmen eines SdK-Anlegerforums in den nächsten Wochen vor:
Datum Uhrzeit Unternehmen
02.09.2026 18:30 Fresenius SE & Co. KGaA
03.09.2026 18:30 Gerresheimer AG
09.09.2026 18:30 7C Solarparken AG
28.09.2026 18:30 Heidelberg Materials AG
29.09.2026 17:00 TUI AG
30.09.2026 18:30 GEA Group AG
06.10.2026 18:30 Knorr-Bremse AG
Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Interesse können Sie sich unter www.sdk.org/anlegerforen anmelden.
Nutzen Sie die Chance und seien Sie live mit dabei!
München, den 28.08.2026
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
Kontaktdaten der SdK:
Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
Implerstr. 24
81371 München
Tel: 089 / 2020846-0
Fax: 089 / 2020846-10
E-Mail: info@sdk.org
Pressekontakt: Dr. Marc Liebscher
Implerstr. 24
81371 München
Tel: 089 / 2020846-0
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