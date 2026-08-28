EQS-News: IGEL erweitert mit Teguar-Hardware das Angebot an Endgeräten für das Gesundheitswesen und industrielle Umgebungen

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IGEL erweitert mit Teguar-Hardware das Angebot an Endgeräten für das Gesundheitswesen und industrielle Umgebungen



28.08.2026 / 23:00 CET/CEST

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Die speziell entwickelten medizinischen und industriellen Systeme von Teguar erweitern die Auswahl kompatibler Hardware für IGEL-Implementierungen in spezialisierten Einsatzumgebungen für Endgeräte.

FORT LAUDERDALE, Florida, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- IGEL®, ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ anbietet, gab heute bekannt, dass Teguar dem IGEL-Ready-Ökosystem beigetreten ist und ausgewählte Hardware für den Einsatz mit IGEL OS validiert wurde. Die Partnerschaft bietet Kunden zusätzliche Hardwareoptionen für den Einsatz von Endgeräten im Gesundheitswesen, in der Fertigung, in Lagern und anderen spezialisierten Betriebsumgebungen.

IGEL Expands Endpoint Options for Healthcare and Industrial Environments with Teguar Hardware

Teguar entwickelt Computersysteme speziell für Umgebungen, in denen herkömmliche Geräte die Anforderungen an Umgebungsbedingungen, Robustheit oder Arbeitsabläufe möglicherweise nicht erfüllen. Das Portfolio umfasst robuste und wasserdichte Industriecomputer sowie All-in-One-Computer und Tablets, die speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelt wurden.

IGEL ergänzt diese Hardware durch IGEL OS, ein unveränderliches Betriebssystem für sicheren Endgerätezugriff, sowie durch die IGEL Universal Management Suite™ (UMS™), mit der sich Richtlinien, Konfigurationen, Softwarebereitstellung, Updates und Geräteflotten über verteilte Endgeräte hinweg zentral verwalten lassen.

„Unternehmen weiten den sicheren Zugriff auf Umgebungen aus, in denen die Zuverlässigkeit der Endgeräte, ihre physische Robustheit und eine zentrale Governance gleichermaßen entscheidend sind", sagte Jim Airdo, Bereichsleiter für strategische Allianzen auf Senior-Ebene bei IGEL. „Durch die Aufnahme von Teguar in das IGEL-Ready-Ökosystem bieten wir unseren Kunden eine größere Auswahl geprüfter Hardware und unterstützen sie gleichzeitig dabei, eine vertrauenswürdige sowie einheitlich verwaltete Endgeräteebene aufzubauen."

Das kombinierte Angebot richtet sich an Unternehmen, die drei Anforderungen miteinander in Einklang bringen müssen: Hardware, die für spezielle Betriebsumgebungen geeignet ist, eine sichere Basis für Endgeräte und eine zentrale Verwaltung verteilter Geräte.

In Fertigungs- und Industrieumgebungen eignet sich Teguar-Hardware für Anwendungsfälle, in denen Geräte unter Bedingungen, die sich von denen eines herkömmlichen Büros unterscheiden, zuverlässig funktionieren müssen. Im Gesundheitswesen können Teguar-Systeme gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche, den klinischen Zugriff und andere Arbeitsabläufe unterstützen, für die speziell entwickelte Endgerätehardware erforderlich ist.

IGEL OS bietet eine unveränderliche Betriebsgrundlage, die von Grund auf dazu beiträgt, die Angriffsfläche der Endgeräte zu verringern. UMS™ bietet IT-Teams eine zentrale Kontrolle über die Endgerätekonfiguration und die Softwarebereitstellung und unterstützt sie dabei, die Konsistenz zwischen Geräten zu gewährleisten, die an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Betriebsumgebungen eingesetzt werden.

„Unternehmen modernisieren ihre Endgerätestrategie weiter, und die Kombination aus dem unveränderlichen Betriebssystem von IGEL und der speziell entwickelten Hardware von Teguar schafft eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Umgebungen", sagte Kevin Jones, Bereichsleiter für globalen Vertrieb und Marketing bei Teguar. „Im Rahmen des IGEL-Ready-Programms haben Teguar und IGEL die Kompatibilität zwischen wichtigen medizinischen und industriellen Produkten von Teguar und IGEL OS sichergestellt, sodass Kunden zentral verwaltete, sichere Endgeräte zuverlässig bereitstellen können."

IGEL unterstützt Zero-Trust-konforme Architekturen, indem es die Geräteebene stärkt, auf der Zugriffsentscheidungen basieren. Auf validierter Teguar-Hardware kann IGEL OS als einheitliche, zentral verwaltete Basis für Endgeräte dienen und den Zugriff auf virtuelle Anwendungen, Cloud-Desktops, SaaS-Anwendungen, browserbasierte Arbeitsabläufe sowie betriebliche Systeme unterstützen.

Das IGEL-Ready-Programm hilft Kunden dabei, Technologien und Endgerätehardware zu identifizieren, die für den Einsatz mit IGEL-Lösungen validiert sind. Durch die Beteiligung von Teguar wird das Angebot an speziell entwickelter Hardware für Unternehmen erweitert, die IGEL im Gesundheitswesen, in der Fertigung, in der Industrie und in anderen spezialisierten Umgebungen einsetzen.

Weitere Informationen zu dieser Partnerschaft finden Sie hier:

Lesen Sie den Blog: IGEL begrüßt Teguar als zertifizierten Hardware-Anbieter

Entdecken Sie: https://teguar.com/igel/

Informationen zu IGEL

IGEL® ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ anbietet, eine vertrauenswürdige und kontrollierte Endgeräteplattform für den sicheren Zugriff auf Cloud, VDI, DaaS, SaaS, sichere Browser, Unternehmensanwendungen sowie OT-Endgeräte. Die Grundlage bildet IGEL OS, ein unveränderliches Betriebssystem, das dazu beiträgt, die Angriffsfläche von Endgeräten zu verringern, einen bekanntermaßen intakten Endgerätezustand aufrechtzuerhalten und den sicheren Zugriff in verteilten Arbeitsumgebungen zu unterstützen. Über das IGEL Preventative Security Model® bietet die Plattform zusätzlich attestierte Workload-Bereitstellung, zentrale Governance sowie kontextbezogene Durchsetzung und stimmt die Endgerätesicherheit damit auf Zero-Trust- und SSE/SASE-Architekturen wichtiger IGEL-Ready-Partner ab.

IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) unterstützt Unternehmen dabei, den sicheren Zugriff auf Windows-Endgeräte wiederherzustellen, die von Ransomware, anderen Cyberangriffen oder Ausfällen betroffen sind. IGEL wurde 2001 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Deutschland sowie US-Niederlassungen in San Francisco und Fort Lauderdale und arbeitet mit einem Ökosystem aus 130 führenden Technologiemarken zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf www.igel.com.

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