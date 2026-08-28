EQS-News: JULIEN'S AUCTIONS KÜNDIGT „KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION" AN

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JULIEN'S AUCTIONS KÜNDIGT „KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION" AN



28.08.2026 / 15:40 CET/CEST

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DIE PERSÖNLICHE SAMMLUNG DES VISIONÄREN SCI-FI-FILMEMACHERS SOMPOTE SANDS ZUR GESCHICHTE VON ULTRAMAN WIRD ANLÄSSLICH DES 60-JÄHRIGEN JUBILÄUMS DER PIONIERREIHE ERSTMALS VERSTEIGERT

Seltene Ultraman-Werbe-Flugminiaturen, Design-Statuen, Masken, Produktionskostüme, Figuren, 3D-Gemälde von Ultraman, Pigmon und Alien Baltan des berühmten Designers Tohl Narita, handgemalte Original-Posterentwürfe und vieles mehr aus den Kultfilmen Hanuman and the Five Kamen Riders, Hanuman and the Seven Ultramen, Jumborg Ace & Giant und weiteren

Außerdem Archivschätze aus dem Goldenen Zeitalter und der Shōwa-Ära des japanischen Kinos, wie Sands' Drehbuch und die Petri 7 35-mm-Kamera, die am Set des Filmklassikers King Kong vs. Godzilla aus dem Jahr 1962 verwendet wurde, Vintage-Kaiju-Figuren und Sammlerstücke aus den 1970er Jahren, darunter Bullmark, Bandai, Popy und weitere; eine Sammlung von Kinoplakaten, darunter ein handgemaltes japanisches Filmplakat aus den Jahren 1962/63 mit den Unterschriften von Akira Kurosawa, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya und anderen legendären Regisseuren

EXKLUSIVE LIVE- UND ONLINE-AUKTION Mittwoch, 23. September 2026 in Los Angeles

LOS ANGELES, 28. August 2026 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions, das führende internationale Auktionshaus für Unterhaltungsartikel, kündigte heute die Sci-Fi-Auktion der Saison an: „KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION" – eine exklusive Live-Auktion, die am Mittwoch, dem 23. September 2026, in Los Angeles und online unter juliensauctions.com stattfindet

Ein bemerkenswertes Archiv mit über 300 originalen Filmrequisiten und Erinnerungsstücken direkt aus dem Nachlass des legendären Filmemachers und Tokusatsu-Visionärs (Spezialeffekte) Sompote Sands wird zum ersten Mal in der Geschichte versteigert. Im Mittelpunkt stehen dabei seine Arbeiten im Ultraman-Universum (Foto rechts: (Ultraman-Jack-Statue). Fans und Sammlern haben die einmalige Gelegenheit, ein Stück dieses weltweiten Popkultur-Phänomens zu erwerben. Die Sammlung, die der Gründer von Chaiyo Productions über fünf Jahrzehnte hinweg zusammengetragen und in seinem persönlich kuratierten Museum „Sompote House" in Thailand ausgestellt hatte, umfasst in der Produktion verwendete Kostüme, Monster-Miniaturen, Requisiten, Drehbücher, Vintage-Heldenfiguren, Spielzeug, Originalkunstwerke und Schätze aus dem Hintergrund der Dreharbeiten. Ebenfalls im Mittelpunkt stehen Exponate aus seiner frühen Karriere und seiner Filmlehre in Japan, darunter Produktionsdrehbücher zu King Kong vs. Godzilla aus dem Jahr 1962 (Foto links, in den Händen von Sompote Sands), Fotografien, Filmausrüstung, Plakate und vieles mehr.

Sompote Sands war in den 1970er- und 1980er-Jahren Thailands wegweisender Spezialeffekte-Regisseur und Produzent und wurde dafür verehrt, riesige Helden und mythologische Kreaturen in Südostasien auf die Leinwand zu bringen. Er führte Regie bei den Kultfilmen Hanuman vs. 7 Ultraman, Hanuman and the 5 Kamen Riders, dem Superhelden-/Kaiju-Film Jumborg Ace & Giant (Foto rechts: Originalposter zu Jumborg Ace & Giant) und weiteren Werken, mit denen er dem Publikum in seiner Heimat Thailand seine brillante Kunst der praktischen Spezialeffekte und Miniaturen präsentierte.

Die bevorstehende Auktion markiert das erste Mal, dass Sompote Sands' persönliches Produktionsarchiv aus seiner Firma Chaiyo Productions, das sein Werk und die kulturell bedeutsame Ära seiner Zeit repräsentiert, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Diese Auktion reiht sich in die zahlreichen Feierlichkeiten und Veranstaltungen weltweit zur Feier des 60-jährigen Jubiläums von Ultraman ein. Seit der Premiere von Ultraman 1966 (Foto links: Ultraman-Ace-Statue aus einem Automaten aus Hanuman and the Seven Ultramen–Premiere) hat sich dieser Meilenstein der japanischen Popkultur zu einem internationalen Phänomen entwickelt, das eine Milliarden-Dollar-Merchandising-Industrie hervorgebracht und weltweit zahlreiche Fortsetzungen, Spin-offs und Hommagen inspiriert hat. Außerdem hat es Anime, Manga und die moderne Ära des Science-Fiction-Kinos mit Blockbustern wie Power Rangers, Pacific Rim und Ready Player One sowie weiteren beeinflusst. (Foto rechts: Foto des jungen Sompote Sands am Set des Films King Kong and Godzilla von 1962, als Teil einer Reihe von Fotos, die Einblicke hinter die Kulissen des Films gewähren und bei einer Auktion angeboten werden)

„Sompote Sands war der Steven Spielberg Südostasiens, ein Pionier des Science-Fiction-Kinos, dessen Filme – eine Mischung aus thailändischer Volksüberlieferung und meisterhafter praktischer Spezialeffektkunst – das Publikum mit filmischem Staunen erfüllten", sagte Catherine Williamson, Geschäftsführerin des Bereichs Unterhaltung bei Julien's Auctions. „Diese außergewöhnliche Auktion von Artefakten aus seiner Filmkarriere und insbesondere seinen filmischen Beiträgen zur Ultraman-Reihe wird nicht nur Fans und Sammler dieser weltweiten Kulturikone begeistern, sondern auch den boomenden globalen Markt für Sammlerspielzeug – denn Sands' Sammlung seltener Filmrequisiten, Actionfiguren und Film-Memorabilien aus dem interkulturellen Goldenen Zeitalter der südostasiatischen Science-Fiction-Filmproduktionen kommt zum ersten Mal unter den Hammer."

Zu den Auktionshighlights gehören:

Original-Produktionskostüme, Masken, Requisiten, Miniaturen und Statuen

Eine Ultraseven-Produktionsmaske aus Hanuman and the Seven Ultramen, gefertigt aus Fiberglas mit interner Verkabelung für leuchtende Augen und ein Edelstein. Im Film ist Ultraseven einer der sechs Ultras, die die Mutter der Ultras von M78 zur Erde schickt, um sich mit Hanuman zusammenzuschließen und eine Armee von Kaiju zu besiegen, die aus dem Inneren des Planeten hervorgekommen ist. (Schätzpreis: 5.000–7.000 US-Dollar)

Eine Original-Ultraman-Werbe-Flugminiatur, die zur Werbung für Hanuman and the Seven Ultramen verwendet und später für das persönliche Museum des Regisseurs Sompote Sands handbemalt wurde. Miniaturen im gleichen Stil sind im Film zu sehen, wenn die Ultra-Brüder zur Erde fliegen, um dort in die Schlacht zu ziehen, sowie nachdem sie siegreich sind und zu ihrem Heimatplaneten zurückkehren. (Schätzpreis: 1.000–2.000 US-Dollar)

Der originale Jumborg-Ace-Produktionsanzug (Torso), getragen in Jumborg Ace & Giant, bestehend aus einem maßgefertigten Neopren-Neoprenanzug und einem Helm aus Glasfaser und Harz. (Schätzpreis: 2.000–3.000 US-Dollar) Im Film wird Jumborg Ace (gespielt von Naoki Tachibana) eingesetzt, um gegen die Kaiju-Schergen von Demon Go-Ne zu kämpfen, die auf die Erde herabsteigen, um Energie für Demon Go-Nes Sonnenlinse auf dem Mond zu stehlen.

Eine Gipsmaske von Jumborg Ace, die möglicherweise als Prototyp für die Friedhofsszene angefertigt wurde, in der Demon Go-Ne Jumborg Ace Rache schwört, weil er ihre Kaiju-Kollegen in Jumborg Ace & Giant getötet hat. (Schätzpreis: 300–500 US-Dollar)

Eine riesige Ultraman-Jack-Automatenstatue aus der Premiere von Hanuman and the Seven Ultramen im Jahr 1974 im Sala Chalermkrung Royal Theatre in Bangkok. (Schätzpreis: 2.000–3.000 US-Dollar)

Eine Miniatur des Kampfjets „Fighting Star" aus der Produktion von Jumborg Ace & Giant, die während der Kaiju-Kämpfe im gesamten Film zu sehen ist. Der Jet wird von Mitgliedern des PAT (Protective Attacking Team) geflogen, während sie den Riesenhelden Jumborg Ace, The Giant und Yak Wat Pho im Kampf gegen die verschiedenen Schurken unterstützen, die die Erde bedrohen. (Schätzpreis: 2.000–3.000 US-Dollar)

Das Original-Schwert aus aus geschnitztem Harz-Glasfaser-Verbundwerkstoff mit handgemalten Details, das vom bösartigen Kaiju Jum Killer Jr. in Jumborg Ace & Giant verwendet wurde (Schätzpreis: 700–900 US-Dollar)

Ein Krokodil-SFX-Auge mit einer statischen Krokodilaugen-Requisite, die für Nahaufnahmen im Zusammenhang mit der Produktion der zahlreichen Krokodilfilme von Sompote Sands verwendet wurde –Crocodile (1980), Chalawan (1972), Krai Thong (1980), Crocodile Therakwad (1982) und Krai Thong 2 (1985). Das SFX-Auge besteht aus einer Metallhalterung und öffnet und schließt sein Augenlid mithilfe einer eingebauten Hydraulik. (Schätzpreis: 500–700 US-Dollar)

Originalkunstwerke des legendären Ultraman Charakterdesigners Tohl Narita

Ein dreidimensionales Originalgemälde von Ultraman, signiert von Narita und direkt vom Künstler erworben. (Schätzpreis: 10.000–20.000 US-Dollar)

Ein dreidimensionales Originalgemälde von Pigmon, signiert von Narita und datiert auf Mai 1990, mit einer handschriftlichen Notiz. (Schätzpreis: 5.000–7.000 US-Dollar)

Ein dreidimensionales Originalgemälde von Alien Baltan aus der Spätphase, das das Kaiju zeigt, wie es im Weltraum über dem Planeten Erde schwebt. (Schätzpreis: 5.000–7.000 US-Dollar)

Eine Prototyp-Designstatue von Ultraseven aus massivem Kunstharz, die von Narita als frühes Konzept für die Fernsehserie von 1967 geschaffen wurde. (Schätzpreis: 5.000–7.000 US-Dollar)

Original-Posterentwürfe

Das handgemalte Originalposter für Hanuman and the Five Kamen Riders, das für das thailändische One-Sheet-Poster verwendet wurde. (Schätzpreis: 800–1.000 US-Dollar)

Das handgemalte Originalposter für Jumborg Ace & Giant, vom Künstler auf Thai signiert. (Schätzpreis: 800–1.000 US-Dollar)

Drehbücher & Hinter-den-Szenen-Schätze

Sompote Sands' persönliches japanisches Produktionsdrehbuch zu dem Film King Kong vs. Godzilla von 1962, an dem er als Produktionsassistent mitwirkte, mit handschriftlichen Anmerkungen versehen und begleitet von einem gerahmten Foto vom Set. (Schätzpreis: 2.000–3.000 US-Dollar)

Ein einzigartiges, handgemaltes und signiertes Poster mit einer Auflistung japanischer Filme aus den Jahren 1962/63, versehen mit den Unterschriften von Akira Kurosawa, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya und anderen legendären Regisseuren. (Schätzpreis: 2.000–3.000 US-Dollar)

Sompote Sands' persönliche Kamera Petri 7 „Green-O-Matic" 35-mm, deren Farbtöne auf seine Zeit am Set von King Kong vs. Godzilla abgestimmt sind. (Schätzpreis: 300–500 US-Dollar)

Vintage-Kaiju-Figuren und Sammlerstücke

100 Lose mit seltenen und Vintage-Sofubi-Figuren von Kaiju und Helden aus Franchises wie Ultraman, Godzilla, darunter Veröffentlichungen von Banpresto und Bandai aus den Jahren 1983–2000, und weiteren (Schätzpreis pro Los: 400–600 US-Dollar)

Archiv für Filmposter

Ein umfassendes Archiv mit Kinopostern aus Sompote Sands' Karriere, darunter Tah Tien (von Sands signiert), Jumborg Ace & Giant, Crocodile (unzensierte Fassung), Magic Lizard und weitere (insgesamt 16 Poster). (Schätzpreis: 300–500 US-Dollar)

LIVE- UND ONLINE-AUKTION

„KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION" Mittwoch, 23. September Julien's Studios 13007 S. Western Avenue, Gardena, CA 90249

10:00 Uhr pazifischer Zeit

Abgabe von Geboten

Bei Live-Auktionen gibt es vier Möglichkeiten, Gebote abzugeben:

Bieten Sie online beiJulien's Auctions mit.

Bieten Sie per Telefon über einen Vertreter des Auktionshauses.

Bieten Sie persönlich im Saal bei unseren Auktionsveranstaltungen.

Bieten Sie im Voraus per Abwesenheitsgebot. Formulare für Gebote in Abwesenheit sind unter der Telefonnummer 310-836-1818 erhältlich.

Julien's Auctions akzeptiert Zahlungen mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, DAI, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und USD Coin.

Julien's Auctions

Für die Momente, auf die es ankommt.

Kennen Sie diesen Moment, wenn die Lichter gedimmt werden, kurz bevor Ihre Lieblingsband zu spielen beginnt? Oder dieses Gefühl, kurz bevor der Abspann eines Films läuft, der Ihre ganze Welt in einem Augenblick verändert hat? Die Luft ist voller Vorfreude, und Worte können das Gefühl niemals angemessen beschreiben, denn man muss einfach dabei gewesen sein.

Wir von Julien's möchten Ihnen diese Momente durch ikonische Artefakte und einzigartige Kollektionen zurück ins Leben bringen. Ob in direkter Zusammenarbeit mit Künstlern, in Partnerschaft mit legendären Nachlässen oder in enger Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Sammlern – unsere Auktionen lassen Kultur lebendig werden und versprechen Entdeckungen und Wiederbegegnungen. Von Elvis Presley, Marilyn Monroe und Ringo Starr bis hin zu Lady Gaga, Banksy und Kurt Cobain – von LA bis in die ganze Welt: Hier finden Originale ihresgleichen.

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