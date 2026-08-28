EQS-News: net digital AG: Hauptversammlung beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte einstimmig

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net digital AG: Hauptversammlung beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte einstimmig



28.08.2026 / 15:58 CET/CEST

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net digital AG: Hauptversammlung beschließt sämtliche Tagesordnungspunkte einstimmig



Düsseldorf, 28. August 2026 – Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) berichtet über eine erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung am heutigen Tage. Die Aktionäre stimmten allen Punkten der Tagesordnung einstimmig zu. Auf der Hauptversammlung waren 69,5 Prozent des Grundkapitals vertreten. Theodor Niehues, CEO der Gesellschaft, erläuterte in diesem Rahmen auch die sehr erfreuliche Entwicklung des Geschäftsjahres 2025.

net digital erzielte im Berichtsjahr einen Rekordumsatz von 37,8 Mio. Euro. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 245 Prozent gegenüber 2024. Die Gesamtleistung erhöhte sich auf 38,1 Mio. Euro nach 11,3 Mio. Euro im Vorjahr und verzeichnete damit ein Wachstum von 236 Prozent. Gleichzeitig konnte das EBITDA von 0,19 Mio. Euro auf 4,2 Mio. Euro gesteigert werden. Diese Entwicklung verdeutlicht die erfolgreiche Skalierung der bestehenden Geschäftsmodelle sowie die zunehmende Marktdurchdringung in den strategischen Kernsegmenten des Konzerns.

Die positive Entwicklung hat sich auch im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt. In der ersten Jahreshälfte lag der Umsatz nach ersten vorläufigen Zahlen bei rd. 31 Mio. Euro und das EBITDA bei 3,1 bis 3,3 Mio. Euro. Das entspricht einer Steigerung von 138 Prozent beim Umsatz bzw. 153 Prozent beim EBITDA gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Der Vorstand sieht net digital hervorragend aufgestellt, um auch im weiteren Jahresverlauf und den kommenden Jahren die sich bietenden Marktchancen zu nutzen und die positive Entwicklung fortzusetzen.

Die Abstimmungsergebnisse stehen unter www.net-digital.com in der Investor Relations-Sektion zum Download bereit.

Über die net digital AG

Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt.

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