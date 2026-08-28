EQS-News: Redcare Pharmacy gibt Nachfolgeregelung im Vorstand bekannt: Peter Schmid von Linstow folgt Olaf Heinrich im Rahmen eines planmäßigen Führungswechsels.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Redcare Pharmacy gibt Nachfolgeregelung im Vorstand bekannt: Peter Schmid von Linstow folgt Olaf Heinrich im Rahmen eines planmäßigen Führungswechsels.



28.08.2026 / 11:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Redcare Pharmacy gibt Nachfolgeregelung im Vorstand bekannt: Peter Schmid von Linstow folgt Olaf Heinrich im Rahmen eines planmäßigen Führungswechsels. Sevenum, 28. August 2026:Der Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy hat beschlossen, Peter Schmid von Linstow mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 zum Mitglied des Vorstands und Chief Executive Officer (CEO) zu ernennen und damit einen langfristig geplanten und geordneten Führungswechsel abgeschlossen. Peter Schmid von Linstow, derzeit stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, folgt auf Olaf Heinrich, der sich nach drei erfolgreichen Jahren als CEO entschieden hat, sein Amt niederzulegen. Die Bestellung wird am 14. Oktober 2026 einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Konsultation vorgelegt.

Unter der Führung von Olaf Heinrich hat Redcare Pharmacy ihre Marktführerschaft im Markt verschreibungspflichtiger Arzneimittel (Rx) auf Basis der erfolgreichen Einführung des E-Rezepts in Deutschland weiter ausgebaut und auch das internationale Segment erfolgreich in die Profitabilität geführt. Ein anhaltendes zweistelliges Wachstum veranlasste das Unternehmen im Juni dazu, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 über alle wesentlichen Kennzahlen hinweg anzuheben. Olaf Heinrich und der Aufsichtsrat sind gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass nun der richtige Zeitpunkt für die Übergabe der Führungsverantwortung gekommen ist. Olaf Heinrich wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen.

Der Führungswechsel reflektiert die Stabilität der Strategie von Redcare Pharmacy und gewährleistet Kontinuität in der Unternehmensführung. Redcare Pharmacy wird weiterhin von den unter Olaf Heinrichs Führung geschaffenen regulatorischen Grundlagen profitieren. Dazu zählt insbesondere der etablierte Zugang des Unternehmens zum Rx-Markt mittels E-Rezepten und CardLink. Dadurch ist die Grundlage dafür geschaffen, dass die neue Führung das weitere Wachstum des Rx-Volumens in zusätzliche Margen- und Ergebnissteigerungen überführen kann.

Die geplante Bestellung unterstreicht den Anspruch von Redcare Pharmacy, auf ihrer führenden Position im deutschen E-Rezept-Markt aufzubauen, ihre Präsenz in Europa weiter auszubauen und das profitable Wachstum für die Aktionäre zu beschleunigen. Dabei wurden künstliche Intelligenz und die digitale Transformation des Gesundheitswesens in Europa eindeutig als entscheidende Erfolgsfaktoren für die kommenden Jahre identifiziert.

Peter Schmid von Linstow ist seit April 2026 Mitglied im Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy und verfügt über mehr als zwanzig Jahre internationale Führungserfahrung bei digitalen Plattformen und Marktplätzen, darunter Visable (Alibaba), Parship, eBay und AutoScout24. Sein beruflicher Werdegang verbindet umfassende Erfahrung bei der Skalierung von E-Commerce-Geschäftsmodellen und digitalen Plattformen mit einem seltenen Doppelprofil als Unternehmer und Manager – von der Gründung von Visable und dem Aufbau des unternehmenseigenen Media-Geschäfts bei eBay und Scout24 über den Ausbau der Händler- und Serviceangebote bei mobile.de bis hin zur internationalen Expansion von Visable. Diese Kombination aus Gründermentalität und operativer Stärke hat es ihm wiederholt ermöglicht, die Reichweite digitaler Plattformen in profitables Wachstum zu überführen – stets getragen von einem konsequenten Fokus auf den Kundennutzen.

Michael Köhler, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Redcare Pharmacy:„Im Namen des Aufsichtsrats danke ich Olaf Heinrich für seinen herausragenden Beitrag für Redcare Pharmacy. In drei Jahren hat er das Segment International zur Profitabilität geführt, ein stabiles regulatorisches Fundament geschaffen, das in der erfolgreichen Einführung des E-Rezepts mündete, und unsere Marktführerschaft weiter ausgebaut. Dabei stand Innovation stets im Zentrum unserer Strategie. Er hat Redcare Pharmacy zum führenden Anbieter einer digital unterstützten Arzneimittelversorgung entwickelt – vom E-Rezept bis hin zu CardLink. Wir freuen uns sehr, Peter Schmid von Linstow als neuen CEO willkommen zu heißen. Seine seltene Kombination aus unternehmerischem Gespür und nachgewiesener Managementerfahrung bei der Skalierung von E-Commerce-Unternehmen und digitalen Plattformen macht ihn zur idealen Besetzung für unsere nächste Wachstumsphase. Peter übernimmt ein starkes Unternehmen mit einer angehobenen Prognose und einem hochqualifizierten Managementteam.“

Olaf Heinrich:„Es war mir eine große Ehre, Redcare Pharmacy in den vergangenen drei Jahren zu führen. Ich bin dankbar für das, was wir gemeinsam erreicht haben – von der Schaffung eines stabilen regulatorischen Umfelds und dem Zugang zum Rx-Markt über CardLink bis hin zur Anhebung unserer Prognose für 2026, die unsere verbesserte Profitabilität und das Wachstum unseres inzwischen profitablen internationalen Geschäfts widerspiegelt. Ich freue mich, die Verantwortung zu einem Zeitpunkt übergeben zu können, an dem Redcare Pharmacy hervorragend aufgestellt ist, um die ambitionierten Ziele auch weiterhin zu erreichen. Nachdem ich Peter kennenlernen durfte, bin ich überzeugt, dass seine unternehmerische Erfahrung und seine Managementerfolge eine große Bereicherung für den Vorstand und das gesamte Unternehmen sein werden.“

Peter Schmid von Linstow:„Ich freue mich sehr darauf, Redcare Pharmacy als CEO in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung zu verstärken und dabei auf engen Kundenbeziehungen, kontinuierlichen Investitionen in Technologie und einem außergewöhnlichen Team aufzubauen. Ich bin überzeugt, dass künstliche Intelligenz für unsere Branche weit mehr als der nächste technologische Entwicklungsschritt ist – sie bedeutet einen grundlegenden Wandel. Die Verbindung innovativer Produkte und Technologien mit einem kompromisslosen Fokus auf den Kundennutzen wird die Zukunft der Arzneimittelversorgung bestimmen. Europa bietet uns die echte Chance, diesen Wandel anzuführen. Mein Fokus wird darauf liegen, auf diesem starken Fundament und den Chancen, die KI eröffnet, aufzubauen, um in den kommenden Jahren nachhaltiges, profitables Wachstum für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Investor-Relations-Kontakt:

Irina Zhurba (Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Pressekontakt:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.

28.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com Internet: www.redcare-pharmacy.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y072 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 529900JK6UXHY1YKZ082 EQS News ID: 2390380

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2390380 28.08.2026 CET/CEST