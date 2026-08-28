EQS-News: Viromed Medical AG erhält ÜTS-Registrierung für ViroCAP® in der Türkei und kann bestehende Bestellungen ausliefern

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Viromed Medical AG erhält ÜTS-Registrierung für ViroCAP® in der Türkei und kann bestehende Bestellungen ausliefern



28.08.2026 / 15:54 CET/CEST

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Viromed Medical AG erhält ÜTS-Registrierung für ViroCAP® in der Türkei und kann bestehende Bestellungen ausliefern

Rellingen, 28. August 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat für ihr Kaltplasmagerät ViroCAP® die Registrierung im türkischen Produktverfolgungssystem ÜTS (Ürün Takip Sistemi) erhalten. Damit sind die wesentlichen regulatorischen Voraussetzungen für die Vermarktung und den Vertrieb in der Türkei erfüllt, nachdem sich zunächst die MDR-Zertifizierung des Medizinprodukts der Klasse IIa und anschließend das türkische Registrierungsverfahren verzögert hatten.

Uwe Perbandt, Vorstand und Gründer der Viromed Medical AG: „Die ÜTS-Registrierung für ViroCAP® ist für uns ein wichtiger regulatorischer Meilenstein. Aus der Türkei liegen uns bereits umfangreiche Bestellungen in einem Volumen von rund 2.000 Stück für unser etabliertes Kaltplasmagerät vor. Nachdem nun das türkische Registrierungsverfahren abgeschlossen ist, können wir gemeinsam mit unserem türkischen Repräsentanten und unseren Vertriebspartnern die Auslieferung vorbereiten und den Markt weiter erschließen."

Das ÜTS wird von der türkischen Arzneimittel- und Medizinproduktebehörde TİTCK geführt und dient der Registrierung, Überwachung und Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten in der Türkei. Mit der abgeschlossenen Registrierung ist ViroCAP® offiziell im türkischen Medizinproduktesystem erfasst. ViroCAP® ermöglicht die kontaktlose Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma. Das kompakte, nur 166 Gramm schwere System erzeugt reaktive Sauerstoff- und Stickstoffspezies direkt aus der Umgebungsluft und kommt ohne externe Gasversorgung aus. Dadurch ist es flexibel in unterschiedlichen medizinischen Versorgungsstrukturen einsetzbar.

Die Türkei ist für Viromed ein bedeutender internationaler Wachstumsmarkt. Mit der ÜTS-Registrierung setzt das Unternehmen seine internationale Expansionsstrategie fort und schafft die Grundlage für die weitere Erschließung des türkischen Marktes.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %-ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de

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