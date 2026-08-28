Exporte kurbeln Gewinn von chinesischem E-Autobauer BYD an

Peking, 28. ⁠Aug (Reuters) - Der chinesische Elektroautobauer BYD hat dank eines florierenden Exportgeschäfts erstmals seit über einem Jahr wieder einen Gewinnanstieg in einem Quartal verzeichnet. Allerdings verfehlte der Konzern die Erwartungen der Experten. ‌Der Überschuss sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 29,8 Prozent auf 8,2 Milliarden Yuan (1,22 Milliarden Dollar) gestiegen, teilte ⁠das ⁠Unternehmen am Freitag mit. Analysten hatten mit einem Plus von durchschnittlich 48 Prozent gerechnet. Der Umsatz sank den Angaben zufolge um 3,2 Prozent auf 194,6 Milliarden Yuan. Damit beendete der nach Absatz weltgrößte E-Autohersteller eine Durststrecke von vier ‌Quartalen mit rückläufigen Ergebnissen in Folge.

Das ‌starke Auslandsgeschäft glich die schwache Nachfrage auf dem Heimatmarkt aus. Die Exporte kletterten im ersten Halbjahr um 71 Prozent auf mehr ⁠als 790.000 Fahrzeuge und machten damit 44 Prozent des Gesamtabsatzes ‌aus. Um die Abhängigkeit vom ⁠chinesischen Markt zu verringern, treibt BYD seine Expansion im Ausland voran und gewinnt dabei zunehmend Marktanteile in Europa und Südostasien. In China leidet die Branche unter ‌einem harten Preiskampf und ⁠der Kaufzurückhaltung der Kunden.

Der chinesische ⁠Markt sei für BYD weiterhin ein Problem, da der Fahrzeugabsatz sinke und der Preiskampf hart bleibe, sagte Yale Zhang, Geschäftsführer des Forschungsunternehmens Automotive Foresight. "Die Auslandsmärkte sorgen für Wachstum, höhere Zölle in einigen Ländern sowie steigende Marketing- und Entwicklungskosten könnten aber den Gewinn begrenzen."

(Bericht von Qiaoyi Li, Zhang Yan, Ju-min Park, geschrieben von Myria Mildenberger; redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)